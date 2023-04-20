Fullpath推出支持Chat-GPT4的产品 专为汽车经销商设计

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:Fullpath 推出了首款支持 Chat-GPT4的产品，专为汽车经销商设计，旨在改善在线购车体验和客户关系管理。AI 工具经过训练，可以将互联网的大量知识与专有的 Fullpath 数据层相结合，以识别经销商数据库中的特定购物者并回答经销商的特定问题。

将 Chat-GPT4集成到 Fullpath 的 CDXP 平台将提高在线购车体验的效率和个性化，使客户和经销商等更加方便。

根据 Google Consumer Insights 的数据，95% 的购车者使用数字作为信息来源，根据 Cox Automotive 的数据，购车者在搜索过程中平均花费近14小时。

而通过利用AI，汽车经销商可以通过Fullpath为客户提供个性化服务，从而提高客户满意度并可能增加销售额。Fullpath 的 Chat-GPT4集成是人工智能工具用于增强汽车行业客户体验的增长趋势的一部分。

目前，Fullpath 的 CDXP 已经被北美的1，000家经销商使用，超过500家北美经销商已经注册了使用 Fullpath 的 Chat-GPT4系统的候补名单。

随着购车者越来越多地转向数字资源获取信息，Chat-GPT4等人工智能工具的集成对于经销商保持竞争力将变得越来越重要。

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