研究表明：与年轻人相比，老年人认为AI更像人类

站长之家（ChinaZ.com）4月4日 消息:人工智能（AI）越来越渗透到人们生活的方方面面，从ChatGPT等新产品到更加成熟的语音系统，如自动电话服务、自助结账、苹果的Siri和亚马逊的Alexa。尽管这些技术大多有利于我们，但它们也可以被用于不良用途，例如欺诈或诈骗电话，因此有必要加以识别。

根据Baycrest最近一项研究显示，与年轻人相比，老年人似乎不太能够区分由计算机生成（AI）的语音和人类语音。

研究指出，本研究对计算机生成的AI语音的结果表明，老年人可能面临被利用的风险更高。虽然这一领域的研究仍处于起步阶段，但进一步的发现可能促进老年人培训项目的发展，帮助他们应对这些挑战。

在这项研究中，首次对老年人、年轻人（约30岁）和老年人(约60岁)的人工智能语音识别进行了研究，他们听了10个不同的人类说话者(5男5女)说的句子，以及用10由个人工智能声音(5男5女)创建的句子。

。在一个实验中，参与者被要求说出人类和AI语音的自然程度。在另一个实验中，他们被要求识别听到的话是由人类还是由AI语音说的。

结果显示，与年轻人相比，老年人发现人工智能语音更自然，并且无法正确识别由计算机生成的语音。

其原因尚不清楚，这是该项研究的后续研究主题。虽然他们排除了听力损失和对人工智能技术的熟悉程度的影响，但这可能与老年人识别言语中不同情绪的能力下降有关。

研究成果可以帮助开发AI相关训练程序，并且可以帮助改进针对老年人的交互式AI技术。通过更好地了解老年人如何感知AI语音，可以确保AI技术有效地满足他们的需求，从而提高他们的生活质量，帮助他们过上有目标、有灵感、有成就的生活。

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