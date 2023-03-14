ChatGPT 功能即将登陆 Twitter 竞争对手 Koo

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日消息:Twitter的竞争对手Koo，正在为其平台带来自己的ChatGPT功能，称它将协助用户撰写贴文。Koo周一宣布了这一新增功能，称其为「全球首创」，并称其将很快向公众推出。

图片来自Koo

这个总部位于印度的微博客平台预计该功能将帮助创作者起草他们的Koos，方法是建议每天的热门新闻故事，帮助用户寻找知名的语录，并根据创作者对主题提示的回应，根据要求起草帖子或文章。

在Koo的一份新闻稿中，其联合创始人Mayank Bidawatka说，该公司正在寻找方法来创新其网站并帮助用户创造更好的内容。Bidawatka说:「我们一直在寻找方法，使我们的用户轻松创作内容，与ChatGPT的整合将为创作者提供指尖上的智能帮助。」

「我们是世界上第一个将这一工具作为创作流程的一部分进行整合的微博平台，希望能从创作者使用这一智能工具的各种方式中获得惊喜。」

根据该公司的网站介绍，Koo于2020年3月推出，并迅速「成为全球第二大多语言微博平台」。该应用可使用20多种语言，拥有5000多万次下载，在100多个国家使用，并拥有至少7500名知名用户，涉及体育、政治、媒体和其他方面。

ChatGPT功能旨在为用户提供一种更快、更简单的日常发布方式，可以通过物理方式将内容提示输入ChatGPT工具，或者他们可以使用语音指令功能。

谈到为什么要整合ChatGPT，该公司在其网站上解释说:「Koo希望更好地连接人们，使他们能够用自己选择的语言表达自己，有一个表达自己声音的舞台，消除阻碍交流的语言障碍」。

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