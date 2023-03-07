chatgpt提问prompts模板分享 SEO专员不可错过的5个ChatGPT 提示

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:随着人工智能技术的发展，想要成为SEO内容大师，必须要掌握ChatGPT的使用技巧才行。今天，小编整理了一份ChatGPT 提示列表，希望对大家有所帮助。

从关键字研究到内容创建、技术搜索引擎优化和链接构建，这些 AI 提示将帮助您将您的网站飙升至搜索引擎结果页的顶部!

1、寻找相关关键词

给ChatGPT发送如下指令:

识别与瑜伽练习相关的10个SEO关键词。

然后你会得到如下答案:

瑜伽姿势

瑜伽初学者

瑜伽好处

瑜伽日程

瑜伽缓解压力

瑜伽增加柔韧性

瑜伽减肥

瑜伽缓解背痛

瑜伽缓解焦虑

瑜伽放松

2、查找与产品描述相关的关键字

给ChatGPT发送如下指令:

创建一个与以下产品描述相关的5个SEO关键词列表:“正在寻找一种屏蔽生活中所有讨厌声音的方法?不用再找了!我们的隔音耳塞是针对青少年烦恼、响亮的兄弟姐妹，甚至是那些讨厌的邻居的完美解决方案。只需插上它们，就可以将噪音调至最低。此外，它们时尚且低调，所以没人会知道你在屏蔽嘈杂声音。今天就来购买你的一对，终于找到一些宁静和安宁!”

然后你会得到如下答案:

隔音耳塞

降噪耳塞

屏蔽噪音的耳塞

时尚耳塞

低调耳塞

3、确定热门问题

给ChatGPT发送如下指令:

提供一个与标题标签相关的5个常见问题列表。