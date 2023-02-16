2022年抖音电商售出近239亿单商品 封禁超300万件风险商品

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:今日，抖音电商举办“平台治理开放日”活动，披露近期平台治理相关举措和成果、对治理价值的思考与探索，以及未来的治理规划和目标。

据《2022抖音电商平台治理年度报告》（下称“年报”），平台强化内容真实可信，通过政策激励、权益保障和业务助力，提升优质内容、打击劣质内容。平台优质内容创作者数量增长484%，挖掘优质挂车短视频超147万条，助力超26万名电商作者平均流量增长56%;处罚违规低质短视频超3280万条、违规低质直播超1500万场。整体内容生态有明显改观，消费者好感度上升16.5%，投诉率下降了22%。

活动现场，抖音电商内容治理负责人马磊表示，去年平台内容规模保持强势增长，月均新增超34万电商作者、超2亿条挂车短视频、超900万场电商直播。

抖音电商商品治理负责人陈云飞表示，为实现“用高标准的商品满足用户美好生活”目标，平台一方面建立了相对完善的质量评估体系，对于商品品质做更为前置的评价。平台投入超1亿元抽检专项资金，累计抽检6万多件商品。此外，平台还主动配合执法部门打击低劣商品制售团伙，清退了超2万个违法商家。

据年报披露，2022年抖音电商售出近239亿单商品，平台极其重视商品质量安全，对商品和商家保持全面管控，以保障商品生态健康度。平台全年累计拦截超8.4万个高风险新入驻商家，清退28万个不合格精选联盟商家，拦截超95万次违规商品发布，封禁超300万件风险商品。截至去年年底，用户对商品价值的满意度提升了16%。

抖音电商消费者体验负责人文蔚表示，用户体验是商业发展的核心动力，“好体验能创造核心竞争力”。平台重点解决消费者的核心诉求，加强服务能力，提升用户体验。物流体验方面，平台整体发货速度提升6.1%，48小时内发货订单量提升超10%，整体发货时间缩短超4个小时。消费者退换货体验满意度提升了6.7%。

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