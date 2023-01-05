快手年货节战报：补贴红包达10亿 品牌&快品牌GMV同比去年增长

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:快手今日发布年货节收官战报，数据显示，活动期间短视频订单量同比去年增长390%，搜索成交量同比去年增长68%，品牌&快品牌GMV同比去年增长100%。
其中，节能冰箱成为换新爆品，GMV同比增长超412%，智能空调GMV同比去年增长超
170%;新鲜水果GMV同比增长超216%;农产品GMV同比去年增长超140%;活跃买家同比去年增长超20%。
另外，快手超级红利政策助力商家年货节爆发，平台流量达66亿，补贴红包达10亿。
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近日，2023快手年货节圆满落下帷幕。为期10天的活动期间，快手电商推出年货节宠粉专场、百大主播盛典、地道年货品类日、商业化共建红利政策四大核心玩法，拿出66亿流量和10亿红包，成功助力商家年货节生意爆发。数据显示，本次快手年货节消费增速明显，年货需求旺盛，活跃买家同比去年增长超20%，在平台红利助力下，短视频挂车订单量同比去年增长390%，搜索支付订单量同比去年增长68%，品牌&快品牌GMV同比去年增长100 %。通过携手商家带来优质性价比年货，快手电商在平台营造浓厚年味，帮助商家在多变的市场环境中抓住确定性的经营机会，?
快手电商与中通快递、圆通速递、申通快递三家快递公司签订特约协议，在快手年货节期间为商家确保履约和消费者提供购物体验保障，并承诺推出四项专属权益。这四项权益包括赔偿服务、专属客服、价格保证以及绿通优先，只要商家开通“三通”快手电子面单进行打单发货，就可以获得这些权益，并且在物流价格不涨价的前提下，得到更好的绿通和赔偿服务。以催发货场景为例，单日可解决信息量超过120万条，帮助商家释放近7000名客服人力。
快手电商与“中通快递”、“圆通速递”、“申通快递”三家快递公司达成特约协定，在快手年货节期间为商家确定性履约和消费者购物体验提供保障，并承诺推出四重专属保障权益。这是继快手电商宣布拿出 66 亿流量和 10 亿红包之后，推出的又一商家保驾护航举措。在年货节这个消费需求旺盛的场景下，快手电商希望助力更多商家抓住年货节机遇，一起实现新的生意增量。
你追世界杯了吗?12月的注意力无疑是属于世界杯的。在版权二创、自制综艺、互动玩法等创新方式下，快手已经构建起以国际化内容池为基底的全新体育社区，用户正在快手上真正玩起来世界杯只是其中的一次。
伴随着梅西如愿捧得大力神杯，卡塔尔世界杯圆满落幕，本届世界杯赛事引发广泛关注的同时，许多衍生内容也强势出圈，辐射到更多泛球迷和非球迷群体。在这场集体记忆的共建中，快手将目光投向了女性群体，携手欧莱雅集团Lanc�me兰蔻品牌推出短视频对谈节目《闺蜜说》，发掘世界杯与女性生活的连接点，讲述女性对世界杯的专属记忆，建立观众与品牌的深度共鸣。通过升级整合营销的玩法模式，挖掘优质内容的商业价值，快手磁力引擎将开放多元合作空间，不断拓宽品牌内容营销的边界，帮助更多品牌找到增长新机遇。
今晚8点京东苹果年货节，苹果旗下iPhone14等全都有不错的优惠，iPhone14领券立减900元，iPhone14Plus至高优惠1000元，更有多款iPad、Watch、MacBook年终重磅优惠，叠加6期免息有赠品相送。iPhone14是不少消费者年底焕新的首选，京东Apple年货节推出iPhone14领券至高减900元优惠，到手价5099元起，感兴趣的朋友可前往京东领券，12月29日晚8点下单使用。
在元旦假期期间，京东开启了年底年货节的促销活动，苹果旗下iPhone14等全都有不错的优惠，iPhone14领券立减900元，iPhone14Plus至高优惠1000元，更有多款iPad、Watch、MacBook年终重磅优惠，叠加6期免息，除此以外还有赠品相送。
快手电商联合中央广播电视总台《中国国宝大会》节目，共同打造了一场“宝藏好物降临夜”年货节专场直播，在快手直播间为用户带来30多款品质大牌年货。本场直播以“大牌齐降临，新春有好礼”为主题，聚焦年货节四大消费场景，为老铁们送上实用的福利好礼。整场直播通过趣味满满的环节编排和实用精美的货盘组合，呈现出“新年有好礼”、“新年更美丽”、“新年好滋味”三大创意环节，共同召唤好物降临。
今晚8点京东苹果年货节，全线苹果产品抄底价。iPhone14领券立减900元，iPhone14Plus至高优惠1000元，更有多款iPad、Watch、MacBook年终重磅优惠，叠加6期免息！iPhone14是不少消费者年底焕新的首选，京东Apple年货节推出iPhone14领券至高减900元优惠，到手价5099元起，感兴趣的朋友可前往京东领券，12月29日晚8点下单使用。
抖音电商发布通知称，临近“抖音好物年货节”，交易体量和快递单量与日俱增。平台特邀物流合作伙伴“中通快递”、“韵达快递”，为商家履约和消费者购物体验提供坚实的物流运营保障。权益二:优先操作保障期间，商家通过平台报名参加保障活动且实际使用保障快递公司发货，平台将对运单打标“专项保障”，对应快递公司对带标运单将优先操作并保障大促期间的物流履约质量。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。