chatgpt开源了吗？ChatGPT 会取代搜索引擎吗？（附Chat GPT注册教程）

最近，社交网络被一款叫做chatgpt的人工智能聊天机器人刷屏了。无论是写诗、写代码还是写论文，ChatGPT表现都非常出色。

小编忍不住问:chatgpt开源吗?ChatGPT没有给我一个确切的答案，所以我去查了下截止到本文发布时ChatGPT并没有开源，而且官方也没有任何关于ChatGPT的开源计划。

ChatGPT以后会开源吗?为了回答这个问题，我看了 ChatGPT 背后的公司，它的创始人，它提供的服务，以及开源的项目，最后给出了我的看法:不会。

有人问chatgpt会不会取代搜索引擎。 现在升级ChatGPT取决于计算能力和语料库调整的技术成果。

一些专家认为ChatGPT模型在用户体验方面非常新颖。 流畅性和逻辑性都很强，逻辑强于内容。 但是，“干货”的数量相对较少，知识的准确性在某些领域有所欠缺，“实际上，在某些方面，我认为它的实用价值仍然不如谷歌[搜索]。”

他们认为，ChatGPT的“识别”是基于虚拟训练文本，没有跟实时的数据库或信息连接，仍有些“空中楼阁”的味道，所以特别适合插科打诨。

有用户得出结论，目前ChatGPT无法回答的话题包括:可能发生但没有发生的不可预测的事件和结果;OpenMind或打破常规建立新规则或新模型;无法深入到问题的细节;回答但停留在概括层面;无法区分事实性问题和非事实性问题，一些非事实性问题无法回答;非常片面的问题（可能是没人想过的问题）不会回答;不能列出非主流观点;对话语境不能跳跃太大，领域跨度太大等。

ChatGPT体验方法

ChatGPT地址：https://chat.openai.com/

Chat GPT体验还是很不错的。但是由于不可抗力原因，大部分人无法体验到。这里就分享一下注册的攻略，希望对你有用。

1、前置条件:能访问 Google+一个国外手机号