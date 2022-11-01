小鹏汽车：10 月交付量为 5101 辆 同比减少 49.7%

数据显示，H510在多数主板品牌的进货量占比只有10-15％，就算华硕、技嘉也不会超过25％，微星则是20％左右，而最多的是七彩虹，但具体占比不详...据最新曝料，梅捷计划用H470改名替代，以H510M-H的名义销售，本月底开始出货，预计销售3个月左右，届时这块市场将基本由H610完成替代...H470也是搭配10/11代酷睿的，但规格高得多，比如支持双通道内存、三屏输出、20条PCIe3.0通道、4个USB3.110Gbps、8个USB3.05Gbps、14个USB2.0、6个SATA6Gbps......