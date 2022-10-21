百度官方干货：如何区分收录与索引？如何查询？

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:网站收录和索引都有其各自的重要意义，不过有些人对收录和索引的概念非常模糊，甚至误将收录和索引当成一回事。

实际上，收录和索引并不能含糊地混为一谈，为了让大家更快速了解收录与索引的区别，百度搜索资源平台反文对二者详细介绍了收录和索引分别指什么、收录和索引的关系、以及如何查询收录量和索引量。下面一起来看看吧:

1、收录和索引分别指什么

收录:页面被Baiduspider发现、分析过。

索引:Baiduspider经初步分析后认为有意义，做建库处理。

2、收录和索引的关系

包含关系。

先收录才可以建索引，收录量大于索引量。百度搜索资源平台普通收录工具是通往收录的大门。

3、收录和索引的意义

收录意义

1、收录是索引的前提，站点需要保持服务器稳定（参考抓取诊断工具、抓取异常工具）、robots正确(robots写法和需求用法对应表)，为Baiduspider抓取铺平道路。

2、Baiduspider只能处理已分析过的页面，面对新旧页301和移动适配，为已收录页面完成流量切换。

索引意义

只有被建入索引库的网页才有获得流量的机会（网页虽然被建入索引库，但获得流量的机会并不同，无效索引很难获得流量）。

4、如何查询收录量和索引量

目前百度未提供查询收录的工具，任何第三方提供的所谓收录查询都是不靠谱儿的。

站长可以通过LOG日志分析估算收录，注意真假Baiduspider（如何识别百度蜘蛛）。

真实索引量只能通过百度搜索资源平台索引量工具查询。

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