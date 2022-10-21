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百度官方干货：如何区分收录与索引？如何查询？

2022-10-21 10:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:网站收录和索引都有其各自的重要意义，不过有些人对收录和索引的概念非常模糊，甚至误将收录和索引当成一回事。

实际上，收录和索引并不能含糊地混为一谈，为了让大家更快速了解收录与索引的区别，百度搜索资源平台反文对二者详细介绍了收录和索引分别指什么、收录和索引的关系、以及如何查询收录量和索引量。下面一起来看看吧:

1、收录和索引分别指什么

收录:页面被Baiduspider发现、分析过。

索引:Baiduspider经初步分析后认为有意义，做建库处理。

2、收录和索引的关系

包含关系。

先收录才可以建索引，收录量大于索引量。百度搜索资源平台普通收录工具是通往收录的大门。

3、收录和索引的意义

收录意义

1、收录是索引的前提，站点需要保持服务器稳定（参考抓取诊断工具、抓取异常工具）、robots正确(robots写法和需求用法对应表)，为Baiduspider抓取铺平道路。

2、Baiduspider只能处理已分析过的页面，面对新旧页301和移动适配，为已收录页面完成流量切换。

索引意义

只有被建入索引库的网页才有获得流量的机会（网页虽然被建入索引库，但获得流量的机会并不同，无效索引很难获得流量）。

4、如何查询收录量和索引量

目前百度未提供查询收录的工具，任何第三方提供的所谓收录查询都是不靠谱儿的。

站长可以通过LOG日志分析估算收录，注意真假Baiduspider（如何识别百度蜘蛛）。

真实索引量只能通过百度搜索资源平台索引量工具查询。

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    有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。

    iQOO Neo7

  • i9-13900K价格是多少钱？

    4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。

    i9-13900K

  • iQOO Neo7有屏幕压感吗？

    支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF能玩吃鸡吗？

    能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有大内存吗？

    最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。

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  • i9-13900KF风冷压得住吗？

    压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。

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  • iQOO Neo7有长焦吗？

    没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。

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  • i9-13900KF功耗大吗？

    大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是直屏还曲面屏吗？

    直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是第几代的？

    13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是金属边框吗？

    不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是lcd屏幕吗？

    不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有独显芯片吗？

    有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF支持多大内存频率？

    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有没有512GB？

    有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF核显性能怎么样？

    一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

    iQOO Neo7

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