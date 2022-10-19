百度虚拟形象驱动专利公布 可应用于元宇宙等场景

站长之家 10 月 19 日讯：企查查APP显示，近日，北京百度网讯科技有限公司“虚拟形象驱动方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布。专利摘要显示，该专利涉及计算机视觉、深度学习以及增强现实等人工智能领域，可应用于虚拟形象生成以及元宇宙等场景。
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企查查APP显示，北京百度网讯科技有限公司“虚拟形象驱动方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布...其中的方法可包括:获取目标人物的视频数据，所述视频数据包括第一音频数据以及与第一音频数据对应的唇部动作;对所述视频数据进行三维重建;基于第一音频数据以及三维重建结果，确定出第一音频数据与目标人物对应的三维人脸之间的表情驱动映射关系;获取第二音频数据，根据第二音频数据以及所述表情驱动映射关系，驱动目标虚拟形象...
据腾讯科技（深圳）有限公司申请的“面部鉴伪模型的训练方法、装置、设备及存储介质”专利公布...摘要显示，所述方法包括:获取伪面部图像和真面部图像，伪面部图像的面部姿态与真面部图像的面部姿态之间的差异度小于或等于门限值;基于伪面部图像对应的梯度信息，对伪面部图像和真面部图像进行融合，得到融合面部图像;基于融合面部图像对应的鉴伪结果，对面部鉴伪模型进行训练...
站长之家 10 月 20 日讯：企查查APP显示，抖音视界有限公司申请的“基于弹幕生成信息的方法和装置”专利公布...
站长之家 10 月 18 日讯： 10 月 18 日，腾讯科技（深圳）有限公司、株式会社宝可梦共同申请的“游戏系统、游戏方法、游戏程序以及游戏服务器”专利公布...
2022 国庆黄金周期间，比邻星球推出“元宇宙+”的深圳特色数字经济IP项目，打造深圳虚拟微缩地图，并以线上线下联动的方式，以虚促实，激发实体经济消费活力...作为国内第 一个发布的，面向海量用户的内容+社交平台级元宇宙应用，比邻星球基于团队研发经验的积累和对深圳城市文化的热爱，将蕴含开拓与探索精神的深圳地标根植于产品中，短时间内快速完成版本迭代，让用户在国庆假期体验到元宇宙城市生活的无限可能，用户在APP上即可领略深圳地标之美......
摘要显示，本申请通过耳侧佩戴装置采集用户的脑电信号；并当判断所述耳侧佩戴装置能够从所述用户的左耳道和右耳道均能采集到脑电信号时，对左右耳道的脑电信号进行差分处理，得到脑电信号；基于所述脑电信号检测所述用户的注意力类型...本申请可用于自动驾驶领域对驾驶员的注意力进行智能检测，并基于检测结果对用户进行预警或者进行驾驶模式的切换...
小米汽车科技有限公司申请的“开车门动机识别方法、装置及车辆”专利公布...摘要显示，本方法包括：对本车车辆内人员的行为视频数据进行特征提取，获得人员的行为特征信息，根据该特征信息，获得人员的开车门概率，从而确定人员是否有开车门动机...
近日华为技术有限公司申请的“一种充电方法、无线充电设备及相关设备”专利公布...第一电子设备响应于用户操作，生成确定充电集合，并向无线充电设备发送确定充电集合，使得无线充电设备按照确定充电集合中的无线充电比率为第一电子设备和第二电子设备发送无线电能...
浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“基于车辆的碰撞预警方法、装置和设备”专利公布...摘要显示，本申请方法包括:通过获取相邻车辆的行驶速度、相邻车辆的第一距离，并获取位于自车前方横穿交通参与者的运动速度、以及横穿交通参与者的第二距离;再预测横穿交通参与者的移动距离;若根据第二距离、碰撞区的长度以及移动距离，确定横穿交通参与者在相邻车辆抵达碰撞区内时，会进入碰撞区之内，则向相邻车辆和横穿交通参与者发出预警...
浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“遥控泊车推荐方法、装置、设备及存储介质”专利公布...吉利公布过一种车载体温检测系统及车辆来有效的检测乘客的体温，增加乘客体温检测的精确性...
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。
Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770 集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。
小米12 Pro天玑版屏幕更好，比较推荐iQOO Neo7 和小米12 Pro天玑版处理器都是天玑9000+，价格也十分接近，仅相差300元，购买建议是选择小米12 Pro天玑版。主要推荐理由是：小米12 Pro天玑版边框是金属材质，iQOO Neo7边框是塑胶材质；小米12 Pro天玑版屏幕分辨率为3200 x1440 微曲柔性屏，iQOO Neo7屏幕分辨率是2400×1080，考虑到屏幕上从差异比较大，因此价格仅相差300元的情况下，比较推荐小米12 Pro天玑版。
4W多。在 OCN 论坛上，用户Jeges 现在分享了有关处理器的一些细节。到目前为止，已确认 i9-13900KF 在适当冷却的情况下可以在5.7至5.8GHz 下运行（Arctic LiquidFreezer II360）。此外，他还发布了一张未完成的10分钟 Cinebench R23基准测试的截图，显示了40K 的多核分数。
Z690/Z790系列主板。i9-13900KF自然是搭配Z690/Z790系列主板，目前英特尔官方数据也是显示是支持Z690/Z790系列主板，但是根据外媒报道超频第13代英特尔酷睿处理器似乎不仅可以在高级 Z690/Z790系列主板上实现。新 Raptor Lake 系列的旗舰酷睿 i9-13900KF 可以在 B660主板上以5.97GHz 的峰值时钟速度运行。
有iQOO Neo7采用屏下指纹解锁方式，同时还支持Face Wake面部识别，用户可通过前置镜头进行人脸解锁。屏下指纹解锁已经是大多数智能手机解锁的首选，这种方式可以避免戴口罩带来的使用不便，同时识别的成功率也比较高，很适合大多数人的使用习惯。
有iQOO Neo7后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。后置镜头的主要参数是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，主摄传感器是索尼IMX766，后置摄像头光圈 f/1.88（后置主摄），f/2.2（后置广角），f/2.4（后置微距）。
支持。i9-13900KF是支持DDR5的，Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-13900KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，您需要单独的显卡。
是iQOO Neo7使用立体双扬声器，支持的音频格式包括WAV、MP3、MP2、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、Vorbis、APE、FLAC。双扬声器在目前中端以上的智能手机中比较普遍的被使用，这使得用户在音影视频以及游戏娱乐的过程中体验会得到很大的提升。
4699元。i9-13900KF的预售价格是4699元，英特尔酷睿 i9-13900KF 是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 32 个线程。Core i9-13900KF 具有 36MB 的三级缓存，默认运行频率为 3 GHz，但根据工作负载可提升至 5.8 GHz。
后置三摄，5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头iQOO Neo7后置摄像头分别是 5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，光圈分别是f/1.88（后置主摄），f/2.2（后置广角），f/2.4（后置微距）；前置摄像头像素是 1600 万像素，f/2. 45 光圈。后置支持 20 倍数字变焦防抖类型后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖视频录制，最高支持4K视频拍摄，后置慢镜头最高支持1080P。
是iQOO Neo7中框是塑胶材料，后盖材质方面，几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，因此印象蓝、波普橙版本的重量也比较轻。塑胶中框的好处是机身整体重量比较轻，单手握持也比较方便。
164.81mm×76.90mm×8.50mm，约202giQOO Neo7机身尺寸为164.81mm×76.90mm×8.50mm（几何黑）；164.81mm×76.90mm×8.85mm（印象蓝、波普橙），机身重量几何黑：约202g；印象蓝、波普橙：约197g。