百度虚拟形象驱动专利公布 可应用于元宇宙等场景

中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。