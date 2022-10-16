苹果已着手开发可将 iPad 变成智能家居显示屏的对接底座

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息:苹果公司已经为iPad开发了一个对接配件，使客户能够将该设备变成一个智能家庭显示屏，这与谷歌的Pixel平板电脑的做法类似。

在谷歌的上一次活动中宣布将提供一个充电扬声器底座，用磁力吸附在即将推出的Pixel平板电脑的背面，基本上把它变成一个像Nest Hub和Nest Hub Max一样的智能家居显示屏。Gurman今天说，他预计苹果明年将通过一个单独出售的底座配件为iPad带来类似的功能，同时该公司将为家庭开发一个独立的产品，将显示屏和智能音箱结合起来。

Gurman在他最新的Power On通讯中写道:「我被告知，苹果正在努力为iPad带来类似的功能，最快在2023年。我去年曾报道，苹果正在探索一种将iPad与音箱 Hub结合起来的独立设备。这个想法是为了提供一些用户可以放在厨房柜台上、客厅里或床头柜上的设备。但是，苹果公司也在研究一个可以单独出售的iPad对接配件，它将完成大部分相同的事情。」

iPad基座配件可以让用户通过Home应用使用iPad来控制家里的不同功能，使用iPad的前置摄像头和居中人像进行FaceTime通话等等。

与谷歌和亚马逊相比，苹果在家用产品方面一直保持低调，仅在2020年10月发布了HomePod mini，然后在2021年3月停产初代HomePod。新的全尺寸HomePod是苹果预计将在2023年发布的几款产品之一。根据传言，新的全尺寸HomePod将保持与初代智能音箱相同的设计，但具有更快的性能，并可能有一个新的显示屏。

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