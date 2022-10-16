首页 > 业界 > 关键词  > iPad最新资讯  > 正文

苹果已着手开发可将 iPad 变成智能家居显示屏的对接底座

2022-10-16 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息:苹果公司已经为iPad开发了一个对接配件，使客户能够将该设备变成一个智能家庭显示屏，这与谷歌的Pixel平板电脑的做法类似。

苹果，iPhone14，发布会

在谷歌的上一次活动中宣布将提供一个充电扬声器底座，用磁力吸附在即将推出的Pixel平板电脑的背面，基本上把它变成一个像Nest Hub和Nest Hub Max一样的智能家居显示屏。Gurman今天说，他预计苹果明年将通过一个单独出售的底座配件为iPad带来类似的功能，同时该公司将为家庭开发一个独立的产品，将显示屏和智能音箱结合起来。

Gurman在他最新的Power On通讯中写道:「我被告知，苹果正在努力为iPad带来类似的功能，最快在2023年。我去年曾报道，苹果正在探索一种将iPad与音箱 Hub结合起来的独立设备。这个想法是为了提供一些用户可以放在厨房柜台上、客厅里或床头柜上的设备。但是，苹果公司也在研究一个可以单独出售的iPad对接配件，它将完成大部分相同的事情。」

Apple iPhone 14(A2884)128GB星光色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥5999
Apple iPhone 14 Plus(A2888)128GB星光色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥6999
Apple iPhone 14 Pro(A2892)128GB暗紫色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥7999
Apple iPhone 14 Pro Max(A2896)128GB暗紫色支持移动联通电信5G双卡双待手机
京东自营
￥8999

iPad基座配件可以让用户通过Home应用使用iPad来控制家里的不同功能，使用iPad的前置摄像头和居中人像进行FaceTime通话等等。

与谷歌和亚马逊相比，苹果在家用产品方面一直保持低调，仅在2020年10月发布了HomePod mini，然后在2021年3月停产初代HomePod。新的全尺寸HomePod是苹果预计将在2023年发布的几款产品之一。根据传言，新的全尺寸HomePod将保持与初代智能音箱相同的设计，但具有更快的性能，并可能有一个新的显示屏。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 2022款iPad Pro能无线充电吗？

    支持MagSafe无线充电2022 款iPad Pro可以支持MagSafe无线充电，预计充电速度为15W左右，而iPad Pro的有线充电最快可达35W。实际上平板电脑使用无线充电可能会不如智能手机那么需求那么大，且考虑到平板的电池更大，需要更多的充电时间，因此无线充电相对来说不如有线充电更快充满电。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能插耳机吗？

    能插Type-c接口的耳机2022 款iPad Pro可以插入Type-C接口的耳机，因为没有3.5mm耳机孔，因此无法使用3.5mm耳机。如果有需要使用3.5mm的有线耳机，需要使用typec耳机转3.5mm转接口的转接线。当然，iPad Pro搭配苹果自己的AirPods系列耳机也比较方便，软件适配比较好，切换设备快捷。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能打电话吗？

    不可以2022 款iPad Pro不支持打电话或接听电话功能，但可以支持Face Time、微信、QQ等社交软件的视频通话功能。iPad Pro2022不能像iPhone一样打电话，它主要的功能是在视频编辑、绘画以及其他办公学习方面的工作。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro能用小米充电器吗？

    可以2022 款iPad Pro最高可以支持35W的PD快充，小米充电器只要可以满足PD充电协议，充电功率不会太低，至少在20W以上的话，都是可以给iPad Pro充电，根据充电器协议会提供不同的功率，最好是越高越好。其他品牌的充电器也一样，支持PD快充协议，然后功率最好在35W以上最好。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有哪些颜色？

    深空灰色、银色2022 款iPad Pro预计只有两款颜色，分别是深空灰色和银色，不会有iPad Air系列上的多彩颜色。2022 款iPad Pro作为苹果的高端平板产品，在外观上一直保持比较低调的设计风格，在颜色方面也没有提供多彩颜色，前几代机型都是深空灰色和银色两种，因此这一代机型也预计只有两种颜色。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有128g吗？

    有2022 款iPad Pro会提供128GB到2TB不同存储的版本，如果对于有视频编辑或其他专业需求的用户，最好是购买存储容量较大的版本，如果使用需求较低的话，低存储版本的也可以满足日常的使用需求。不过考虑到iPad长期使用后，下载安装的APP数量可能会越来越多，128GB对于长期使用的话可能会有点不够。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有灵动岛吗？

    可能会增加2022 款iPad Pro在外观还是和上一代保持一致，为全面屏的设计，而灵动岛是苹果在iPhone14Pro上开始推出的一个新设计，这个设计是在软件方面进行改变，没有硬件的要求，因此iPad Pro理论上完全可以适配灵动岛功能，且它的灵动岛会比iPhone14 Pro上更好看，因为它没有中间挖孔的摄像头，灵动岛无论是横置状态还是竖直状态都可以使用，同时，只要苹果愿意的话，实际上旧款的iPad Pro也有可能适配灵动岛。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro上市2021款会降价吗？

    会2022 款iPad Pro上市之后，上一代的2021款肯定会降价，不过在苹果官网上会直接下架旧款机型，电商平台上依旧会继续销售2021款，价格也会降低，预计至少降价800元-1000元以上。2022 款iPad Pro预计起售价格和上一代一样，11英寸6199元起售，12.9英寸8499元起售。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro和iPad Air5哪个好？

    2022 款iPad Pro性能更强2022 款iPad Pro毫无疑问各方面的参数性能更加强大。CPU方面，iPad Pro 2022搭载了M2芯片，iPad Air5处理器是M1，这两个芯片差距一代，iPad Air5 性能接近上一代的iPad Pro2021。屏幕方面，iPad Pro 2022使用了mini-LED屏幕，支持ProMotion 自适应刷新率技术，拥有高刷新率，屏幕色彩表现更出色、内容更加细腻；iPad Air5屏幕则是60Hz。外观方面iPad Pro 2022的屏幕大了0.1寸，黑边更窄，也更薄，外观更胜一筹，同时iPad Pro 2022支持Face ID面容解锁，iPad Air5是电源结合指纹解锁方式，前者更加先进和便利。iPad Pro 2022价格虽然比iPad Air5贵1500元左右，但考虑到性能更优秀，尤其是那些需要视频编辑、绘画的用户，基本上优先考虑iPad Pro，如果没有专业需求的话，那么iPad Air适合对大多数的消费者。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有几个扬声器？

    4个2022 款iPad Pro内置了四扬声器系统，同时还有五个录音棚级麦克风，可用于通话、视频拍摄和音频录制，可录制立体声录音。2022 款iPad Pro在外放音效上是平板电脑中顶级配置，还可以提供空间音频等效果，玩游戏看视频的表现十分出色。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有没有指纹解锁？

    没有2022 款iPad Pro的解锁方式是Face ID面容解锁，不支持指纹解锁方式。目前iPad基本款，也就是数字系列是Touch ID正面指纹解锁，iPad Air系列是电源结合指纹解锁方式，苹果暂时还未推出屏下指纹解锁方式。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有笔吗？

    手写笔需额外购买2022 款iPad Pro可以支持第二代的Apple Pencil，但手写笔需要自己在苹果官网或者电商平台购买，当然也有其他品牌推出支持iPad Pro的手写笔，不过效果不一定可以和苹果的手写笔相媲美，因此如果需要使用手写笔建议购买苹果的Apple Pencil。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro是oled屏吗？

    不是2022 款iPad Pro11英寸会使用LCD屏幕，12.9英寸版本才会使用mini-LED屏幕，11英寸版本的屏幕亮度低，仅有 600 尼特，mini LED最高可达1000尼特亮度，缺少极致动态范围，黑色显示也不及mini LED那么纯粹。不过11英寸的屏幕也支持原彩显示、自适应120Hz刷新率、P3色域、和超低反射率等功能。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro是第几代？

    第六代2022 款iPad Pro是第六代的iPad Pro产品。上一代iPadPro2021款是iPad Pro第五代，搭载 Apple M1 芯片，于北京时间 2021 年 4 月 21 日凌晨发布。2022 款iPad Pro预计会在2022年10月中下旬发布，其搭载了M2芯片，有11英寸和12.9英寸两个版本，11英寸的屏幕为LED屏幕，12.9英寸使用的是mini-LED。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有11寸的吗？

    有2022 款iPad Pro有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，它们的屏幕会不一样，11英寸的会使用LED屏幕，12.9英寸使用的是mini-LED屏幕，它们的处理器都升级到了M2芯片，继续使用Face ID面容解锁，目前还不清楚新推出的灵动岛功能是否会在iPad Pro上也被使用。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro可以用一代笔吗？

    不可以2022 款iPad Pro只适配二代笔，第一代的Apple Pencil不可以使用。第二代Apple Pencil可以使用磁吸式功能，吸附在iPad Pro的边框上，同时还可以无线充电，携带时也更加方便，第一代的笔则没有吸附以及无线充电功能。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro可以插卡吗？

    蜂窝版可以2022款iPad Pro分为WIFI版和蜂窝版两种版本，其中蜂窝版本可以在插入电话卡之后。2022款iPad Pro还支持5G网络，可支持的频段包括:5G NR （频段 n1， n2， n3， n5， n7， n8， n12， n20， n25， n28， n38， n40， n41， n66， n71， n77， n78， n79）4FDD-LTE (频段1，2，3，4，5，7，8，11，12，13，14，17，18，19，20，21，25，26，28，29，30，32，66，71) TD-LTE (频段34，38，39，40，41，42，46，48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850，900，1700/2100，1900，2100MHz) GSM/EDGE (850，900，1800，1900MHz)。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro什么时候发货？

    预计2022年11月初2022 款iPad Pro预计会在10月中下旬发布，届时会直接上架苹果官网，用户可以直接下单预定，而发货时间会在下单之后的一周左右，大概就是10月底或11月初这段时间。2022 款iPad Pro有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，处理器升级到了M2，其中11英寸可能会使用LED屏幕，12.9英寸版本使用mini-LED屏幕。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro有磁吸式充电吗？

    有2022 款iPad Pro新加入了磁吸式无线充电功能，苹果Logo会换成玻璃材质，从而实现磁吸式无线充电的功能，之后推出的新款iPad Air和iPad mini 系列也将支持无线充电功能，入门级的iPad数字系列则不会有该功能。

    2022款iPad Pro

  • 天玑1080主频是多少？

    2.6Ghz。天玑1080配备升级后的八核 CPU，配备两个运行频率高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78CPU 内核，结合 Arm Mali-G68GPU，无论用户在玩游戏、流媒体还是浏览，都能获得更快的性能。该芯片组的6nm 设计提供了许多节能优势，可延长电池寿命。此外，该芯片组集成了硬件加速的 HDR 视频录制引擎，可处理高达4K 的分辨率，在所有照明条件下提供流媒体生成卓越的视频捕捉结果。

    天玑1080

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM