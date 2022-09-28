华为智慧屏新品将于 9 月 29 日 发布

站长之家 9 月 28 日讯：今日，华为官方宣布，华为智慧屏新品将于 9 月 29 日 19:00 发布。
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根据此前的爆料，华为将会在本次发布会上公布全新子品牌 Vision，中文名叫「远见」，号称行业顶尖工业设计。据称，此次发布的新品包括标准版、电竞版两种版本，分别将于10月14日和10月31日开售。此次新品一共有四款机型，包括两款75英寸，一款65英寸和一款86英寸机型，分别为：华为 Vision 智慧屏75、华为 Vision 智慧屏86、华为 Vision 智慧屏 Z65电竞版和华为 Vision 智慧屏 Z75电竞版。
2022 年 9 月 29 日，正值华为智慧屏面世三周年之际，华为举办线上发布会，公布了智慧屏线上新品阵容：华为Vision智慧屏 86 和Vision智慧屏75，及专为游戏而生的华为Vision智慧屏Z电竞版；10. 4 英寸的华为智慧屏便携版，也在本次发布会中亮相...华为Vision智慧屏Z电竞版65 英寸售价 7999 元， 75 英寸售价 12999 元，自 2022 年 9 月 29 日20: 08 开启预售， 2022 年 10 月 31 日20: 00 正式开售......
今晚，华为正式举办了新品发布会，除了华为Vision智慧屏Z电竞版、华为Vision智慧屏，还有一款华为智慧屏便携版...这款智慧屏外观类似一款大屏音箱，其正面是一块大尺寸的显示屏幕，屏幕下方配有大面积的音箱开孔，屏幕有一定的倾斜角度，底座则是三角形设计...华为智慧屏便携版内置了一块10995毫安，堪称充电宝容量的大电池，续航表现应该也相当亮眼...华为智慧屏便携版将于10月20日开启预售，10月31日正式开售，目前新品的价格尚未公布，等待官方后续揭晓...
华为近日官宣了华为智慧屏子品牌新品发布会的时间，这次的发布会将于9月26日晚上七点举行，会有两款智慧屏新品同我们见面...相关爆料称，华为此次发布的子品牌新品命名为Vision，中文名为“远见”，这是11年前华为云手机的命名...
华为 Vision 智慧屏搭载 HarmonyOS3系统，拥有高刷原彩屏 + 高性能游戏机 + 丰富游戏生态，并可以带来出色的鸿鹄画质，支持 P3电影级广色域，忠实还原每一帧色彩。此外，华为 Vision 智慧屏支持超级桌面功能，用玩手机的方式玩转智慧屏。
2020年底，华为智选与盯盯拍联合发布了鸿蒙分布式技术在出行领域实践的新物种--车载智慧屏，上市后广受好评...历经18个月的打磨，新一代车载智慧屏华为智选盯盯拍车载智慧屏Pro现在也发布了，目前正在华为商城众测中，优惠200元到手价1799元...华为智选盯盯拍车载智慧屏Pro升级HiCar新桌面，关键信息一屏尽显、一触即达...适配85%以上乘用车型的8.9寸1920*720屏幕，不挡视线、不畏强光、画面细节清晰......
今晚华为推出了新品牌的Vision智慧屏，主要有三个系列，分别是Vision智慧屏、Vision智慧屏Z电竞版及Vision智慧屏便携版，其中便携版是10.4寸的，电竞版主打高性能及游戏，，最高75寸，Vision智慧屏系最高86寸...Vision智慧屏系列有两款，其中Vision智慧屏75寸版售价5999元，Vision智慧屏86版售价9499元，今晚预售，10月14日正式开卖......
中关村在线消息：9月7日上午，荣耀官宣将于9月15日19:30举行秋季新品发布会，与会带来荣耀X40、荣耀笔记本V&X系列新品、荣耀平板X8等一系列产品，相约金秋...如今，荣耀X系列产品已经覆盖到手机、笔记本、平板、智慧屏、音频等多方领域，它们都继承了荣耀近十年如一日对品质的坚守...
2022年9月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于鳄鱼的，问题是“为什么鳄鱼爱吃石块？”这个自然是为了消化了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
9月22日，《王者荣耀》S29赛季幻海映月将正式上线！...与此新英雄海月姐姐，也将随着新赛季降临峡谷！新英雄海月定位法师，大招可以强制跟对手在幻境空间1V1，而且还幻境空间内，海月会获得高额护盾，同时CD也会降低，非常强势...首先是赛季荣耀战令皮肤钟无艳超时空战士皮肤，为史诗品级皮肤，将于S29赛季更新后上线，获取方式为S29赛季荣耀战令进阶版80级福利...武器为具有未来科技感的电磁脉冲机器装置，在战斗过程中可以变形为大锤，外露的电流是其威力的警示......
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。
不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。
高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。
14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。
有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。
降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。
预计便宜500元左右iPhone14系列在双十一期间有可能会迎来第一次的促销活动，不过苹果官网不一定会降价促销，而是电商等第三方平台有促销活动。考虑到今年iPhone14系列中，只有Pro系列比较受欢迎，销量成绩比较不错，因此普通版的iPhone14促销力度可能会加强，Pro系列降价幅度较小。按照往年惯例，iPhone14基础版的降价预计在500元左右，也就是5500元（128GB）左右的活动优惠价格，这应该会是2022年比较便宜的一个价格，也是想入手iPhone14比较好的一个时间。
应该可以Redmi Note 12的发布时间会是10月中下旬，应该可以赶得上双十一活动，如果想要在双十一期间换手机的用户可以关注Redmi Note 12系列机型。Redmi Note 12系列预计搭载天玑1080处理器，67W以上的快充，支持双卡5G，配备了90Hz高刷高清屏和5000mAh电池，价格预计在1500-2000元左右，是这一价位段十分有性价比的一款手机。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。
5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。
是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。
Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。
预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。