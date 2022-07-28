严打标题党！公众号严禁标题煽动夸大误导 情节严重将限制帐号相关功能

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:今日，微信公众号平台发布了关于标题煽动夸大误导违规案例解析，禁止运营者通过夸大标题内容等违规形式诱导用户点击或误导用户。

微信方面表示，平台中有部分运营者在标题中通过扭曲事实、无中生有、煽动夸大的表述以牟取流量收益，这种行为不仅损害用户阅读体验，还有可能会传递错误的观点，对用户造成误导，影响平台整体内容生态。

为营造文明和谐的网络环境，保证用户良好的阅读体验，平台建议运营者在创作内容时提供准确、清晰、能体现文章内容主旨的标题，不允许通过夸大标题内容等违规形式诱导用户点击或误导用户。

具体违规类型包括:恐吓侮辱类、煽动夸大类、误导类等等，具体如下:

一、恐吓侮辱类

01

标题含危害人身安全或惊悚或极端内容，危言耸听。

如:《一毫克就致癌，煮沸杀不死，天天都接触到!》过度夸大某种化学物质的负面影响，造成误解和恐慌。

02

标题含有令人不适的恶意攻击性词汇，或以命令式语气强迫用户阅读。

如:《这个祸.国殃.民的王八蛋，只会遗臭万年!》

《看见不转，厄运不断!看见不读，爹死娘无!》

二、煽动夸大类

01

标题含有虚假、夸张的词汇，无依据夸大事件严重性与影响面，煽动用户情绪。

如:《大好消息，震撼全世界，赶紧看看!》、《这一数据公开，国人都怒了!》

02

标题假借官方/名人的名义进行煽动或营销，或者谎称信息来源特殊来诱导用户。

如:《人民日报:中国所有保健品都是骗人的，没有之一!》假借官方名义宣传个人观点，实际为个人编造的不实观点。

《数字能量内部核心机密资料首次外泄，马上删除，速看!》标题声称是“机密”诱导点击，实际正文是普通新闻。

03

标题为不合常理博眼球且非真实的奇闻异事，实际内容为与标题无关的内容。

如:《5岁孩子“怀孕”，竟然生下一名男婴! 》《最“怪”村庄!全村237人都是同一张脸!》《母猪体内发现2岁孩子所有人都惊了!》

04

标题以浮夸的描述，反常识强调某种食物/行为对人体健康的影响，煽动人群要/不要去做某行为。

如:《千万别把塑料袋放进冰箱!后悔才知道! 》标题过度强调该行为的危害，具有煽动性，误导用户以为该行为会造成某种严重后果。

《一家4口均患白血病，罪魁祸首是这道大家冬天都爱吃的菜，甲醛竟超标400倍!》标题过度夸大某种物质的危害和常见性。

三、误导类

01

标题使用模糊不清、贬义夸张的词汇进行表述，令人误解事件原意。

如:《再见了，XXX!》标题易令人误解为名人去世了，正文实际表达年轻时代的名人已成为过去式。

《XXX出亊了，让所有人都没料到!》标题易令人误解为名人出了重大意外，正文实际表述该名人的经历，标题内容具有误导性。

《红白喜事!正式宣布，全面禁止!》标题以偏概全，故意让人误解为所有红白喜事都被禁止了，该政策原意实则为倡导婚丧嫁娶仪式从简，反对餐饮浪费。

02

标题涉及多件无关事件/信息，通过捏造不实因果关系或针对部分内容断章取义以获取关注。

如:《再见了!奥委会开超级罚单!蹭热度+过度曝光!14岁跳水女皇遭禁赛!》标题易令人误解为发生“被开罚单”“被禁赛”事件，实则皆是违背客观事实的虚构事件。

03

标题编造虚假事件、虚假政策或歪曲解读政策等内容。

如:《再不生孩子，你的房子就要被国家收走了》标题令人误以为国家出台了“不生孩子就收房”的相关政策，正文实际是讨论遗产继承话题。

官方强调，对于此类通过煽动夸大标题内容诱导用户点击、骗取流量的行为，平台在持续进行治理，对于违规情节较轻的公众号，将对图文消息进行处理;情节较重的，将限制帐号相关功能，或直接限制帐号使用。

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