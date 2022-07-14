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普思资本：王思聪从未在推特上注册过任何账号

2022-07-14 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家 7 月 14 日讯：普思资本发布声明称，王思聪从未在“推特”上注册过任何账号。

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    自动对焦、单点自动对焦佳能EOS R7自动对焦类型有定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro支持哪些摄影模式？

    延时摄影、超级夜景、人像模式等华为Mate 50 Pro支持微电影、AI跟拍、运动防抖、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍； 前置摄像头：自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照

    Mate 50

  • RTX 4050显卡是pcie5.0吗？

    不是。据报道下一代消费级 GeForce RTX40系列显卡将配备 PCIe4.0主板接口，而不是最新的 PCIe5.0。这将使 Ada 成为 NVIDIA 的第二个使用 PCIe Gen4的图形架构，仅次于当前的“Ampere”。上一代“Turing”使用 PCIe Gen3。PCI-Express4.0x16提供32GB/s 每个方向的带宽，NVIDIA 已通过“Ampere”实现 Resizable-BAR 功能。显卡通过 PCIe Gen4.0协议与 CPU 通信。PCIe Gen4.0协议允许64GB/s 的总带宽和32GB/s 的双向带宽。但英特尔和 AMD 的最新平台支持全新的PCIe Gen5.0接口协议。这一新标准允许高达128GB/s 的总带宽和64GB/s 的双向带宽。家用消费级显卡其实用不了这么大的带宽，所以这可能是英伟达选择用PCIE4.0的原因。

    RTX 4050

  • 佳能EOS R7对于快速移动的物体自动对焦效果如何？

    精准佳能EOS R7 采用了第二代全像素双核CMOS AF，在搭配部分兼容镜头使用时，在保持追踪的状态下，对焦区域可覆盖图像感应器最大约100%×100%（水平×垂直）的面积，全面覆盖画面可见范围。未检测出被摄体时，对焦区域可覆盖最大约90%×100%（水平×垂直）的面积，可在宽广的范围内实现自动对焦，便于决定构图后的对焦拍摄。在未检测到被摄体时，相机还可根据被摄体位置从 651 个自动对焦框中自动选择，从而实现顺畅的被摄体追踪效果。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro有没有NFC？

    有华为Mate 50 Pro支持NFC功能，可以支持钱包支付，SIM卡支付，HCE支付；华为具有NFC功能的设备，支持多屏协同，文件传输，公卡刷卡支付，门禁卡等应用服务；NFC支持读卡器模式（例如读IC卡片信息）、点对点模式（例如刷公交卡）、卡模拟模式（例如模拟门禁卡）

    Mate 50

  • RTX 4050相当于30系什么显卡？

    RTX3060左右。 NVIDIA 决定在其 RTX4050系列阵容中混合使用 AD106/AD107或使用 AD107，我们得知总共有3072个内核。AD107GPU 将配备16MB 的二级缓存和多达48个 ROP。至于内存规格，GeForce RTX4050预计将拥有8GB GDDR6X 容量，在超过320GB/s 的带宽下，128位总线接口可能会以更快的20+ Gbps 速度提供。理论上GeForce RTX4050显卡与其前身相比计算性能提升约55% ，可能相当于RTX3060左右，具体的规格还需要等待正式发布。

    RTX 4050

  • 4050显卡还是4G显存吗？

    不是。据报道，4050显卡至少是8G显存，现在游戏对显存的要求非常高，所以大概率不可能是4G的显存了，4G显存目前都没什么主流显卡在用了。GeForce RTX4050基于 AD106图形处理器，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。

    RTX 4050

  • 华为Mate 50 Pro电池容量多大？

    5000mAh华为Mate 50 Pro将使用大约5000mAh的电池容量，同时会提供100W有线+50W无线+10W无线反向充电，但快充需要搭配华为超级快充充电套装使用。100W的有线快充是目前安卓旗舰手机中快充速度比较快的，如果是5000mAh的电池预计可以在1小时左右就将电池充满，同时华为的无线充电50W也是比较快，很适合车载无线充等场景。

    Mate 50

  • 佳能EOS R7支持多种记录模式吗？

    支持佳能EOS R7支持多种记录模式，可满足常用的4K及全高清短片拍摄的需求。拍摄4K UHD高分辨率影像时，如果希望获得最高画质，则可以选择经过7K超采样处理且视角不会被裁切的4K UHD Fine模式;如果需要以59.94P/50.00P高帧频记录4K UHD影像，可选择无裁切的4K UHD模式，此模式下从低到高的全部感光度范围内都具有标准图像画质，通用性高且适用多种用途;如果希望有更强的远摄效果，可以选择4K UHD裁切模式，相当于使用感应器中央相当于Super16mm的范围，可在APS-C画幅约1.6倍远摄效果的基础上，进一步获得约1.8倍焦距的远摄效果。并且以上3种模式都支持可达约6个小时的最长连续记录时间。

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  • 华为Mate 50 Pro可以反向充电吗？

    可以华为Mate 50 Pro可以支持OTG反向充电，反向供电时最大输出电流1A/5V，另外它还支持50W华为无线超级快充，需单独购买华为超级快充立式无线充电器（Max 50W）或华为超级快充无线车充（Max 50W），并搭配特定66W华为超级快充充电套装使用

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  • 4050显卡需要多少w电源？

    450W到550W电源。根据爆料，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W，不过也有报道说很可能是在200W左右，总而言之，4050的功耗大概是在150W到200W之间，大概也就是3060显卡的功耗水平，也就是说450W到550W的电源应该就足以了。

    RTX 4050

  • 佳能EOS R7适合初学者吗？

    适合1、支持无裁切的4K60 帧 canon log3 视频录制，便于后期调色的 canon log 3，在光线明暗反差大的场景下，也可以抑制暗部缺失以及高光溢出，稍微进行调色，就可以获得丰富的影像细节，为后期制作提供很高的灵活性。2、SD 存储卡双卡插槽，相机具备的SD双卡卡槽支持UHS-II规格，记录方式有多重选择，自动切换存储卡，在拍摄时如果一张存储卡满了，会自动记录到另外一张卡上。3、有三个内置麦克风，除了用于收录声音的两个立体声麦克风外，还配备了用于检测相机中噪音的第三个麦克风，消除混入声音中的稳定白噪声，和消除自动对焦时的对焦噪声，可以抑制噪音。4、多功能控制钮与速控转盘像游戏手柄操控杆一样，可多方向波动的多功能控制钮与速控转盘是EOS中级机型上的传统操作部件，EOS R7 将这两个频繁用于自动对焦操作以及拍摄设置的部件统合到了一起，速控转盘的中央同轴配置多功能控制钮，并且二者的位置调整到取景器右侧，方便观察取景器的同时进行操作。5、支持机身防抖，佳能EOS R7 机身内置 5 轴防抖机构，搭配大部分EF/RF镜头都能实现抖动补偿。利用APS-C画幅在尺寸上的优势，图像感应器位移角度扩大，可更大幅度地补偿摇摆轴的抖动。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，防抖效果更强。6、支持自动水平校准，EOS R7 搭载了内置图像稳定机构的旋转校正功能，可通过旋转图像感应器补偿拍摄时，机身倾斜获得照片水平的自动水平校准功能，并且可以和机身防抖同时使用。7、支持7K超采样4K 30P高画质以及裁切4K 60P多种记录模式，经过EOS R7 7K超采样处理所生成的，4K UHD短片拥有更多的影像信息，更少的摩尔纹、伪色彩、锯齿和噪点。可获得细腻的影像表现，适用于高质量专业影像制作。综上这款高性能的EOS R7 如果在资金充足的条件下，是很适合新手的，功能多，性能又齐全。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro有长焦镜头吗？

    有华为Mate 50 Pro后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头，后置摄像头还可以支持OIS光学防抖，去年的Mate 40 Pro已经支持5 倍光学变焦、 50 倍数字变焦，预计今年的Mate50 Pro可以支持更高的变焦倍数。华为Mate系列手机一直在摄影方面有比较不错的表现，预计华为Mate50系列今年也会有更高的提升

    Mate 50

  • 佳能EOS R7是半画幅吗？

    是佳能EOS R7 是半画幅，采用新开发的约 3250 万有效像素APS-C画幅全像素双核CMOS图像感应器，基于APS-C画幅，更加小型・轻量的设计进一步提高了EOS R7 的机动性，同时在照片及短片拍摄上具备可与专业机型相媲美的高性能。支持摄影/摄像爱好者的多种拍摄需求，为用户提供更多的拍摄灵活性，助力捕捉精彩瞬间。

    佳能EOS R7

  • 4050显卡是台积电还是三星代工的？

    台积电。NVIDIA GeForce RTX4050系列显卡可以同时使用 AD106和 AD107GPU。据称，GPU 的尺寸约为150平方毫米，将采用台积电4N 工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm （N5） 节点的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD107GPU 预计将配备多达3个 GPC（图形处理集群）。这与 GA106GPU 的 GPC 计数相同。每个 GPC 将由4个 TPC 和8个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM（流式多处理器）将容纳四个子内核，这也与 GA106GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。

    RTX 4050

  • 华为Mate 50 Pro有红外遥控功能吗？

    有华为Mate 50 Pro有红外遥控功能，可以通过红外控制空调、电视等一些支持红外的家电设备。虽然现在红外功能在手机内不常用，但拥有红外还是比较方便控制空调。现在不少家电可以通过APP和网关来控制，因此手机内的红外功能不再是用户比较追求需要的功能。

    Mate 50

  • 佳能EOS R7机身多重？

    约530克佳能EOS R7仅机身约530克;如果包含电池、1张存储卡约612克。佳能EOS R7是一款半画幅微单，它拥有轻量化的设计，同时它采用了3250万像素的APS-C画幅CMOS传感器设计。是目前像素最高的APS-C画幅相机，与佳能EOS90D和EOS M6Mark II并列第一。搭配同样轻量化设计的佳能RF-S18-150mmF3.5-6.3IS STM，对于用户来说，携带这套组合出门拍摄，可以节省不少体力。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro有人脸解锁吗？

    有华为Mate 50 Pro支持人脸解锁，同时也支持屏下指纹解锁。目前这两种解锁方式是智能手机中最常见的解锁方式，人脸解锁使用更加流畅顺利，屏下指纹解锁则在戴口罩的情况下比较方便，各有优势。从安全性角度来看，屏下指纹解锁安全性更高，大多数情况下可支持支付时解锁。

    Mate 50

  • 华为Mate 50 Pro摄像头怎么样？

    后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头华为Mate 50 Pro后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头，预计后置50MP+2MP+2MP三摄像头，采用星环设计，前置8MP摄像头。后置摄像头预计可支持OIS光学防抖，支持自动对焦，最大支持4K（3840 × 2160）视频录制，支持AIS防抖

    Mate 50

  • 4050显卡多久才能上市？

    2023年春季。根据爆料者爆料4090显卡即将在2022年的10月份左右发布，按照日子来推算的话，4050显卡很可能是2023年的春季发布上市。据悉该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate，内存类型为GDDR6。现在推特上的消息还是很多，具体什么时候发布，还是得看4090到底什么时候发布。

    RTX 4050

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