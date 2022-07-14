普思资本：王思聪从未在推特上注册过任何账号

适合1、支持无裁切的4K60 帧 canon log3 视频录制，便于后期调色的 canon log 3，在光线明暗反差大的场景下，也可以抑制暗部缺失以及高光溢出，稍微进行调色，就可以获得丰富的影像细节，为后期制作提供很高的灵活性。2、SD 存储卡双卡插槽，相机具备的SD双卡卡槽支持UHS-II规格，记录方式有多重选择，自动切换存储卡，在拍摄时如果一张存储卡满了，会自动记录到另外一张卡上。3、有三个内置麦克风，除了用于收录声音的两个立体声麦克风外，还配备了用于检测相机中噪音的第三个麦克风，消除混入声音中的稳定白噪声，和消除自动对焦时的对焦噪声，可以抑制噪音。4、多功能控制钮与速控转盘像游戏手柄操控杆一样，可多方向波动的多功能控制钮与速控转盘是EOS中级机型上的传统操作部件，EOS R7 将这两个频繁用于自动对焦操作以及拍摄设置的部件统合到了一起，速控转盘的中央同轴配置多功能控制钮，并且二者的位置调整到取景器右侧，方便观察取景器的同时进行操作。5、支持机身防抖，佳能EOS R7 机身内置 5 轴防抖机构，搭配大部分EF/RF镜头都能实现抖动补偿。利用APS-C画幅在尺寸上的优势，图像感应器位移角度扩大，可更大幅度地补偿摇摆轴的抖动。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，防抖效果更强。6、支持自动水平校准，EOS R7 搭载了内置图像稳定机构的旋转校正功能，可通过旋转图像感应器补偿拍摄时，机身倾斜获得照片水平的自动水平校准功能，并且可以和机身防抖同时使用。7、支持7K超采样4K 30P高画质以及裁切4K 60P多种记录模式，经过EOS R7 7K超采样处理所生成的，4K UHD短片拥有更多的影像信息，更少的摩尔纹、伪色彩、锯齿和噪点。可获得细腻的影像表现，适用于高质量专业影像制作。综上这款高性能的EOS R7 如果在资金充足的条件下，是很适合新手的，功能多，性能又齐全。