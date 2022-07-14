普思资本：王思聪从未在推特上注册过任何账号

站长之家 7 月 14 日讯：普思资本发布声明称，王思聪从未在“推特”上注册过任何账号。
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为什么上调价格?有互联网行业分析师接受媒体采访时表示，“作为一种共享经济，共享充电宝从诞生之初就在亏本经营，企业依靠各种风险投资进行价格战抢夺市场，但这样的商业模式不具备可持续性，无论是投资机构还是企业，其目标都是盈利，企业适当涨价就是在谋求盈利”...此前怪兽充电发布的2022年第一季度财报显示，怪兽充电营收达到了7.37亿元，同比下降13%，环比下降12%...安信证券研报显示，2020年怪兽充电销售费用共计21.2亿元，占总营收的75.5%......
有网友反映，微信正在内测开放小号功能，同一个手机可以注册两个微信账号...根据公开报道，微信近日曾表示，将允许用户在无需额外手机号的情况下，快速注册另一个微信号，并已经开始内测...选择“注册一个新账号”后，点击下方的“通过当前微信号辅助注册”，下面小字显示，无需新的手机号，只需验证大号就能注册...
此次的版本是有繁体中文的，这让一直关注游戏的玩家们欣喜若狂，但终归不是国服，所以要下载游玩还是有一定的难度的，很多人找不到下载的方法以及账号获取的方法，后文将为各位带来赛马娘台服的账号获取以及游戏下载教程...之前也看过这部番，听闻游戏上线时，以为是一款竞速类游戏，选择不同的赛马娘进行培育然后竞速，这是我想像之中的游戏...游戏马上就要上线了，由于不是国服，所以大家找不到账号获取以及下载的入口，国内玩家如果想要玩到赛马娘台服或日服版本，需要准备一个野豹游戏加速工具，可以解决网络问题、账号获取和下载等问题......
据爱企查App显示，合肥比亚迪汽车有限公司发生工商变更，公司注册资本由 10 亿元变更为 20 亿元，增幅100%；谢琼退出公司高级管理人行列，新增唐梅为高级管理人...爱企查股权穿透图显示，该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资控股...
由于未将从本地用户那里收集到的数据存储在境内服务器上，俄罗斯已经对 Airbnb、Pinterest、UPS 和 Twitch 这四家西方企业处以罚款...2021 年的时候，WhatsApp、Facebook 和 Twitter 也分别领到了 400 万 / 1500 万 / 1700 万卢布的罚款（当时约合 53880 / 201975 / 290444 美元）...最后，在俄乌冲突后遭到西方大量制裁的情况下，说服企业将用户数据存储在俄罗斯境内服务器上的要求，可能会变成一项极具挑战性的任务......
当被问及“推特-马斯克”交易是否会完成时，“是的”，推特的董事长布雷特泰勒（BretTaylor）回答道，“我认为推特是一个从未像现在这样重要的平台，能成为如此重要平台的一部分是一种荣幸...
6月23日，珠海芯试界半导体科技有限公司成立，注册资本2亿元人民币，法定代表人为黄铁牛，公司经营范围包含：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造等...2017年2月，小米正式发布旗下松果公司自研的SoC澎湃S1，采用28nm HPC+工艺制造，拥有八核A53核心，为大小核架构，大核主频2.2GHz，小核主频则是1.4GHz......
企查查APP显示，7月13日，瑞幸咖啡（中国）有限公司注册资本发生变更，由18亿美元减少为16.25亿美元，减少9.72%...企查查信息显示，该公司成立于2018年3月，法定代表人为郭谨一，该公司旗下控制101家企业，共涉及28个省份和地区...
俄罗斯当局对苹果公司处以33900美元的罚款，因为它涉嫌违反要求当地用户的iCloud数据存储在该国境内服务器上的法律...
欧洲消费者权益组织 BEUC，刚刚针对 Google 提起了一系列新的隐私投诉 —— 指责这家线上广告巨头围绕其账户创建过程实施了欺骗式的设计，从而引导用户同意其进行广泛且侵入性的数据处理...欧洲消费者权益组织指出：通过精心设计，Google 更容易诱导用户同意其信息处理请求，然后通过“个性化”的广告推送来获取更大的利益，而不允许用户直截了当地拒绝...投诉者在一篇新闻稿中愤怒地表示 —— 无论消费者选择哪种方式，Google 的数据处理都是极不公平和不透明的......
自动对焦、单点自动对焦佳能EOS R7自动对焦类型有定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦。
延时摄影、超级夜景、人像模式等华为Mate 50 Pro支持微电影、AI跟拍、运动防抖、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍； 前置摄像头：自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照
不是。据报道下一代消费级 GeForce RTX40系列显卡将配备 PCIe4.0主板接口，而不是最新的 PCIe5.0。这将使 Ada 成为 NVIDIA 的第二个使用 PCIe Gen4的图形架构，仅次于当前的“Ampere”。上一代“Turing”使用 PCIe Gen3。PCI-Express4.0x16提供32GB/s 每个方向的带宽，NVIDIA 已通过“Ampere”实现 Resizable-BAR 功能。显卡通过 PCIe Gen4.0协议与 CPU 通信。PCIe Gen4.0协议允许64GB/s 的总带宽和32GB/s 的双向带宽。但英特尔和 AMD 的最新平台支持全新的PCIe Gen5.0接口协议。这一新标准允许高达128GB/s 的总带宽和64GB/s 的双向带宽。家用消费级显卡其实用不了这么大的带宽，所以这可能是英伟达选择用PCIE4.0的原因。
精准佳能EOS R7 采用了第二代全像素双核CMOS AF，在搭配部分兼容镜头使用时，在保持追踪的状态下，对焦区域可覆盖图像感应器最大约100%×100%（水平×垂直）的面积，全面覆盖画面可见范围。未检测出被摄体时，对焦区域可覆盖最大约90%×100%（水平×垂直）的面积，可在宽广的范围内实现自动对焦，便于决定构图后的对焦拍摄。在未检测到被摄体时，相机还可根据被摄体位置从 651 个自动对焦框中自动选择，从而实现顺畅的被摄体追踪效果。
有华为Mate 50 Pro支持NFC功能，可以支持钱包支付，SIM卡支付，HCE支付；华为具有NFC功能的设备，支持多屏协同，文件传输，公卡刷卡支付，门禁卡等应用服务；NFC支持读卡器模式（例如读IC卡片信息）、点对点模式（例如刷公交卡）、卡模拟模式（例如模拟门禁卡）
RTX3060左右。 NVIDIA 决定在其 RTX4050系列阵容中混合使用 AD106/AD107或使用 AD107，我们得知总共有3072个内核。AD107GPU 将配备16MB 的二级缓存和多达48个 ROP。至于内存规格，GeForce RTX4050预计将拥有8GB GDDR6X 容量，在超过320GB/s 的带宽下，128位总线接口可能会以更快的20+ Gbps 速度提供。理论上GeForce RTX4050显卡与其前身相比计算性能提升约55% ，可能相当于RTX3060左右，具体的规格还需要等待正式发布。
不是。据报道，4050显卡至少是8G显存，现在游戏对显存的要求非常高，所以大概率不可能是4G的显存了，4G显存目前都没什么主流显卡在用了。GeForce RTX4050基于 AD106图形处理器，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。
5000mAh华为Mate 50 Pro将使用大约5000mAh的电池容量，同时会提供100W有线+50W无线+10W无线反向充电，但快充需要搭配华为超级快充充电套装使用。100W的有线快充是目前安卓旗舰手机中快充速度比较快的，如果是5000mAh的电池预计可以在1小时左右就将电池充满，同时华为的无线充电50W也是比较快，很适合车载无线充等场景。
支持佳能EOS R7支持多种记录模式，可满足常用的4K及全高清短片拍摄的需求。拍摄4K UHD高分辨率影像时，如果希望获得最高画质，则可以选择经过7K超采样处理且视角不会被裁切的4K UHD Fine模式;如果需要以59.94P/50.00P高帧频记录4K UHD影像，可选择无裁切的4K UHD模式，此模式下从低到高的全部感光度范围内都具有标准图像画质，通用性高且适用多种用途;如果希望有更强的远摄效果，可以选择4K UHD裁切模式，相当于使用感应器中央相当于Super16mm的范围，可在APS-C画幅约1.6倍远摄效果的基础上，进一步获得约1.8倍焦距的远摄效果。并且以上3种模式都支持可达约6个小时的最长连续记录时间。
可以华为Mate 50 Pro可以支持OTG反向充电，反向供电时最大输出电流1A/5V，另外它还支持50W华为无线超级快充，需单独购买华为超级快充立式无线充电器（Max 50W）或华为超级快充无线车充（Max 50W），并搭配特定66W华为超级快充充电套装使用
450W到550W电源。根据爆料，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W，不过也有报道说很可能是在200W左右，总而言之，4050的功耗大概是在150W到200W之间，大概也就是3060显卡的功耗水平，也就是说450W到550W的电源应该就足以了。
适合1、支持无裁切的4K60 帧 canon log3 视频录制，便于后期调色的 canon log 3，在光线明暗反差大的场景下，也可以抑制暗部缺失以及高光溢出，稍微进行调色，就可以获得丰富的影像细节，为后期制作提供很高的灵活性。2、SD 存储卡双卡插槽，相机具备的SD双卡卡槽支持UHS-II规格，记录方式有多重选择，自动切换存储卡，在拍摄时如果一张存储卡满了，会自动记录到另外一张卡上。3、有三个内置麦克风，除了用于收录声音的两个立体声麦克风外，还配备了用于检测相机中噪音的第三个麦克风，消除混入声音中的稳定白噪声，和消除自动对焦时的对焦噪声，可以抑制噪音。4、多功能控制钮与速控转盘像游戏手柄操控杆一样，可多方向波动的多功能控制钮与速控转盘是EOS中级机型上的传统操作部件，EOS R7 将这两个频繁用于自动对焦操作以及拍摄设置的部件统合到了一起，速控转盘的中央同轴配置多功能控制钮，并且二者的位置调整到取景器右侧，方便观察取景器的同时进行操作。5、支持机身防抖，佳能EOS R7 机身内置 5 轴防抖机构，搭配大部分EF/RF镜头都能实现抖动补偿。利用APS-C画幅在尺寸上的优势，图像感应器位移角度扩大，可更大幅度地补偿摇摆轴的抖动。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，防抖效果更强。6、支持自动水平校准，EOS R7 搭载了内置图像稳定机构的旋转校正功能，可通过旋转图像感应器补偿拍摄时，机身倾斜获得照片水平的自动水平校准功能，并且可以和机身防抖同时使用。7、支持7K超采样4K 30P高画质以及裁切4K 60P多种记录模式，经过EOS R7 7K超采样处理所生成的，4K UHD短片拥有更多的影像信息，更少的摩尔纹、伪色彩、锯齿和噪点。可获得细腻的影像表现，适用于高质量专业影像制作。综上这款高性能的EOS R7 如果在资金充足的条件下，是很适合新手的，功能多，性能又齐全。
有华为Mate 50 Pro后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头，后置摄像头还可以支持OIS光学防抖，去年的Mate 40 Pro已经支持5 倍光学变焦、 50 倍数字变焦，预计今年的Mate50 Pro可以支持更高的变焦倍数。华为Mate系列手机一直在摄影方面有比较不错的表现，预计华为Mate50系列今年也会有更高的提升
是佳能EOS R7 是半画幅，采用新开发的约 3250 万有效像素APS-C画幅全像素双核CMOS图像感应器，基于APS-C画幅，更加小型・轻量的设计进一步提高了EOS R7 的机动性，同时在照片及短片拍摄上具备可与专业机型相媲美的高性能。支持摄影/摄像爱好者的多种拍摄需求，为用户提供更多的拍摄灵活性，助力捕捉精彩瞬间。
台积电。NVIDIA GeForce RTX4050系列显卡可以同时使用 AD106和 AD107GPU。据称，GPU 的尺寸约为150平方毫米，将采用台积电4N 工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm （N5） 节点的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD107GPU 预计将配备多达3个 GPC（图形处理集群）。这与 GA106GPU 的 GPC 计数相同。每个 GPC 将由4个 TPC 和8个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM（流式多处理器）将容纳四个子内核，这也与 GA106GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。
有华为Mate 50 Pro有红外遥控功能，可以通过红外控制空调、电视等一些支持红外的家电设备。虽然现在红外功能在手机内不常用，但拥有红外还是比较方便控制空调。现在不少家电可以通过APP和网关来控制，因此手机内的红外功能不再是用户比较追求需要的功能。
约530克佳能EOS R7仅机身约530克;如果包含电池、1张存储卡约612克。佳能EOS R7是一款半画幅微单，它拥有轻量化的设计，同时它采用了3250万像素的APS-C画幅CMOS传感器设计。是目前像素最高的APS-C画幅相机，与佳能EOS90D和EOS M6Mark II并列第一。搭配同样轻量化设计的佳能RF-S18-150mmF3.5-6.3IS STM，对于用户来说，携带这套组合出门拍摄，可以节省不少体力。
有华为Mate 50 Pro支持人脸解锁，同时也支持屏下指纹解锁。目前这两种解锁方式是智能手机中最常见的解锁方式，人脸解锁使用更加流畅顺利，屏下指纹解锁则在戴口罩的情况下比较方便，各有优势。从安全性角度来看，屏下指纹解锁安全性更高，大多数情况下可支持支付时解锁。
后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头华为Mate 50 Pro后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头，预计后置50MP+2MP+2MP三摄像头，采用星环设计，前置8MP摄像头。后置摄像头预计可支持OIS光学防抖，支持自动对焦，最大支持4K（3840 × 2160）视频录制，支持AIS防抖
2023年春季。根据爆料者爆料4090显卡即将在2022年的10月份左右发布，按照日子来推算的话，4050显卡很可能是2023年的春季发布上市。据悉该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate，内存类型为GDDR6。现在推特上的消息还是很多，具体什么时候发布，还是得看4090到底什么时候发布。