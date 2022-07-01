AdDuplex：微软 Windows11 增长仍然落后于其他操作系统

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日消息:据ArndDuplex发布的6月份最新报告显示，Windows11取得了一些不错的成绩。这个新的微软操作系统现在运行在23.1%的受访电脑上，高于4月份记录的19.7%。

图片来自ArndDuplex

这个百分比的增长可能有点小，但它是AdDuplex上看到的一段时间内Windows11的最大增长之一。3.4%的增幅超过了4月份记录的0.4%的月间增幅。然而，在AdDuplex报告中，Windows11仍然落后于其他操作系统。Windows1021H2仍然统治着38.2%的份额，Windows1021H1的份额为23.9%。在AdDuplex的Windows版本份额列表中，Windows11仍然排名第三。

AdDuplex的数字是基于从5000个运行AdDuplex SDK v.2（及以上）的Windows商店应用中收集的数据。这意味着，它并不代表所有活跃的Windows电脑。由于微软没有正式分享Windows11的统计数据。相反，微软将其与Windows10一起表述，微软表示有14亿台运行Windows10或Windows11的活跃设备。

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