饿了么升级“免单1分钟”玩法 每1分钟随机抽取1位

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:最近，饿了么推出的“免单一分钟”活动非常火，网友纷纷都在猜当日的免单时间是几点，无论是免单的还是没免单的都会在社交网站上晒出自己的单，而官方也会在当天挂出第二天的预告，让大家看图猜第二天的免单时间，提升了用户之间的互动性。

在大家玩了几天后，饿了么今日宣布“免单1分钟”活动增加了新玩法:6月24日中午12时开始，每分钟随机抽取一笔订单免单，每日增加1440笔随机订单免单，免单金额上限同样是200元。饿了么表示，希望在原有的免单时刻之外，让更多人收到惊喜。

据了解，饿了么免单活动上线于6月21日，截至昨日，免单活动已举行33场。

以下是饿了么免单1分钟活动攻略:

1、猜题点外卖，猜对享免单

2、三个要素决定免单:

哪里点外卖——仅限饿了么app （93.0及以上版本）。

点什么外卖——种类直接公开，不用猜。

几点几分下单——需要你来看题猜答案。

3、当天题目在前一晚19点公布

「饿了么app搜“免单”」「你有好几个小时可以猜」答案在当天晚上22点公布。

4、订单只要有1个商品含当日品类关键词整单全免，最高免单200元。单场次用户最多获得1次免单不同场次可多次参加，不限次数。

5、餐饮以外的零售订单

预定、自取、跑腿订单以及购买吃货卡、虚拟券包的订单恕不参与本项活动。

6、免单订单的实付金额，在24小时内直接返还到饿了么App的钱包账户余额中入口:点击【我的】-【我的钱包】

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