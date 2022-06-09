苹果 iOS16 支持通过蓝牙在 iPhone 之间传输 eSIM 卡

站长之家（ChinaZ.com）6月9日消息:据MacRumors报道，苹果iOS16引入了一个有用的新功能，允许在iPhone之间通过蓝牙传输eSIM卡，同时设置蜂窝服务。

在运行iOS16的iPhone上的设置中，点击「设置eSIM」会出现一个选项，通过蓝牙从另一部iPhone上传输eSIM及其相关的电话号码。苹果表示，要从另一部iPhone转移eSIM，必须确保另一部iPhone在附近，解锁，打开蓝牙，并运行iOS16或更高版本。

该功能似乎可以在多个国家使用，包括美国和英国，但它只可能完成支持该功能的运营商发行的eSIM的蓝牙转移。鉴于iOS16几天前才公布，目前还处于测试阶段，运营商的支持现在可能很有限。苹果还继续提供更传统的选择，通过扫描运营商提供的二维码来设置eSIM。

eSIM是一种数字SIM卡，允许你从运营商那里激活一个手机号卡，而不必使用物理的nano-SIM卡。iPhone XS和更新的机型可使用单个eSIM，而所有四款iPhone13机型都支持双eSIM。

本周早些时候，iOS16的第一个测试版已经发布给开发者，公开测试版将在7月推出。苹果公司表示，iOS16将在秋季发布，届时这种新的eSIM传输功能将对所有用户开放。

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