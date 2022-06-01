B站虚拟主播称消失半年是被拐卖 官方：经历为虚构 已封禁

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:昨日，针对“虚拟主播称自己被拐卖”一事，B站官方发布公告称，UP主“柏凛Porin”所属MCN机构已通过当地警方查实该UP主被拐卖经历为虚构，将对该账号予以永久封禁。

此前，UP主“柏凛Porin”已有半年没有更新视频，就在近日，柏凛Porin发布了一则视频，称自己消失的半年是被拐卖了，现在已经逃了出来。

随后引发了争议与大家的质疑。

5月31日，其所属MCN机构MOFU-F发文称，“柏凛Porin“的《关于我消失了半年其实是被拐卖了这件事》的视频经过警方的查证，该内容不属实。

以下为B站公告全文:

近期， UP主“柏凛Porin”（UID:1760859504）在视频中讲述了自己被拐卖的经历，引发了争议与大家的质疑。

5月31日，其所属MCN机构已通过当地警方查实该UP主被拐卖经历为虚构，这种为博取流量恶意消费用户情绪的行为，违反了作为一名UP主基本的诚实原则，干扰了社区正常的秩序并带来严重不良社会影响。

根据社区规则，我们将对他的账号予以永久封禁，之后也将在全站范围内展开MCN机构虚假内容问题清查，一旦核实违规行为，将进行严肃处理。

后续，社区也将针对虚假内容、编造传播谣言、恶意消费流量等一系列问题展开专项打击，对相关内容进行集中排查与整治。

对于真实性无法查证的情绪消费内容，社区将会限制其流量并添加争议标识，违规账号将会处以封禁，切实维护社区氛围与环境。

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