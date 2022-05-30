微信视频号开展MCN机构内容乱象 重点治理8类突出问题

是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。