微信视频号开展MCN机构内容乱象 重点治理8类突出问题

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:近日，微信视频创作安全中心发布了致广大MCN机构的一封倡议书。倡议书表示，为给广大用户提供更多优质内容，进一步促进MCN机构健康规范发展，营造清朗网络空间，微信将开展“清朗·MCN机构内容乱象”专项整治工作，重点治理以下8类突出问题:
1、 破坏网络秩序。制造争议话题，煽动冲突对立，批量发布同质化博流量内容，利用热点事件诱导用户刷量控评。
2、 欺骗误导大众。通过虚构故事情节吸引眼球，搬运他人视频，仿冒他人身份，翻炒旧闻旧事，故意混淆视听。
3、 制造群体焦虑。利用民生话题营销情绪化观点，煽动公众对立情绪，过度渲染和夸大社会问题。
4、 鼓吹拜金炫富 。以“最贵”“天价”为噱头，宣扬奢靡享受，发布渲染贫富差距等不良导向内容。
5、 宣扬审丑逐臭。刻意装疯卖惨，故作丑态表演，发布猎奇恶搞等挑战社会公序良俗底线的内容。
6、 炒作娱乐八卦。炒作明星绯闻丑闻、曝光个人信息等诱导非理性追星的内容。
7、 传播软色情信息。刻意呈现人体敏感部位或性暗示动作，以骚扰异性的方式哗众取宠，发布色情低俗内容。
8、 利用未成年人牟利。利用未成年人发布低俗不良信息，刻意打造“未成年人网红”等危害未成年人安全和身心健康的内容。
微信将围绕MCN机构入驻、内容生产和平台管理等重点环节，持续健全制度流程，为MCN机构的健康发展提供支持，也为用户提供更优质的内容。在这里，我们也倡议广大MCN机构进一步加强行业自律，充分发挥机构正向价值作用，携手平台共同构建绿色健康的网络生态环境。
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