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腾讯吴文达：以社交化连接，帮助医生打造科普朋友圈

2022-05-19 21:52 · 稿源：站长之家

5月19日，由腾讯携旗下腾讯医典，与《NEJM医学前沿》（《新英格兰医学杂志》独家授权的中文数字媒体） 共同举办的2022腾讯医学ME大会正式线上揭幕。大会邀请国内顶尖医学科学家共聚，围绕肿瘤防治、风湿免疫病缓解、心梗急救等热门领域，揭秘最新医学进展，以科普助力全民健康。

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前临床医生、腾讯健康高级副总裁、腾讯医典负责人吴文达会上发表《数字医学科普，提升公众健康素养的一剂“良方”》主题演讲。他表示:在技术推动着医学发展的同时，人们的观念也在从治已病，向治未病转变。通过数字技术和互联网传递医学科普，不仅可以在人们的心中种下健康素养的种子，还能将健康管理落到实际行动上，让科普成为个人的“定心丸”，成为医生的“长效处方”，成为社会的“防护网”。

“但医学科普也充满挑战，涉及到日常生活方方面面，见效周期长;而且与人本身基因里的偏好相悖，因而长久以来就像顽疾，难以解决。”为此，腾讯医典通过权威内容建设、社交化用户触达、服务体系衔接三个方面，化解这一难题。

吴文达表示:希望以腾讯医学ME大会为契机，与更多机构、组织合作，共同探索互联网科技与医学的融合，为提升公众健康素养提供一剂“良方”。当每一个“我（I）”，汇聚成“我们(we)”，才能协力完成从“疾病(illness)”到“健康(wellness)”的转变，实现健康中国。”

以下为吴文达演讲全文:

各位嘉宾、线上参会的观众:

大家好!

首先感谢今天的各位专家，通过ME大会，为我们带来权威、专业的医学知识。让更多人知晓:原来通过有效的防治，宫颈癌是有可能被彻底消除的;原来通过健康的生活方式和药物控制，10个急性心肌梗死的患者，8个可以预防。

技术的进步，推动着医学的发展，使得急性传染病、器质性疾病带来的威胁大幅降低，慢性病已经占到总疾病负担70%以上。因此，医生的思路也在转变，从治已病到治未病。

这一转变过程中，老百姓变成了身体健康第一责任人。比起得病后的主动求医问诊，掌握健康知识、积极管理健康，变得更加重要。所以，医学科普就好比一张治未病的“长效处方”。越来越多的医生参与医学科普创作，把“治未病”的知识交给公众，帮助老百姓守好自己的健康。

我们常常在思考，如何更有效运用数字技术和互联网传递医学科普，不仅要在人们的心中种下健康素养的种子，还要帮助健康管理落到实际行动上。

作为一位前临床医生，科普是一对一跟病人解释疾病和治疗方案;作为一位前公共卫生管理工作者，科普是如何写好新闻稿。现在又是“互联网+医疗健康”中的一员，我想分享一下如何可以更站在大众的角度，来思考数字化医学科普的价值。

第一，个体遇到健康问题时，科普要成为“定心丸”。

首先，举一个大家都非常熟悉的例子，就是感冒。据统计，每个人一生平均会得200次感冒。人们得了感冒后会怎样处理呢?根据WHO一项调查，60%以上受访者认为抗生素可以治疗感冒。

然而，根据流行病学调查，80%-90%的感冒是由病毒感染引起，属于“自限性疾病”。也就是说，除了免疫力比较低的人群，一般人得了感冒，并不需要特别的治疗，靠自身免疫力就能恢复和痊愈。所以，“吃药七天好，不吃药一周好”这个说法，有一定的道理。

其实，正确的科普知识，能让人们在面对疾病时更加从容:得了感冒，首先充分休息、多喝水，而不是急着往大医院跑;如果感觉鼻塞、咳嗽比较不舒服，可以通过一些非处方药，比如解热镇痛药、镇咳药来缓解症状，但一定要记得，不能吃太多，重复使用的话会导致用药过量;最后，只有出现严重脱水等情况，才需要考虑输液，否则慢慢喝口服液也可以。这也是腾讯医典里面关于“感冒”的知识点描述。

有了这些知识，可以帮助患者形成更好的自主管理意识，也能降低去医院排队交叉感染的几率，同时也缓解了医生、医院服务系统的压力。所以，分级诊疗真正的“第一环”，甚至都不是社康中心，而是个人健康素养。

另外，《北京大学学报》曾经发表了一项研究。发现提升个体的健康素养水平，对于门诊患者的就医体验有显著促进作用。其中信息引导体验和人文关怀体验受健康素养影响最大

所以，不仅单一疾病的科普常识，也包括挂号、主诉、确定治疗方案等就诊常识，都应该成为个人健康素养的一部分，成为个人面对健康问题时的“定心丸”。

第二，在治疗过程中，科普要成为医生的长效“处方”。

一方面是对小病的过度警戒，而另一方面，许多慢性病患者却普遍存在治疗及用药依从性不足的问题。

再用大家都非常熟悉的事物——医生的处方来举例。很多人一想到医生，就想到字迹潦草的处方单。我自己也写过，有时候写完自己也看不清楚。这背后也是因为医生门诊时间非常短暂。医生经常要一边向患者询问基本情况，解释病情、用药事项，一边开处方。虽然处方单都会包含具体药物用量、频次、服用方式。但很多患者，尤其是慢性病患者，由于缺乏足够重视和认识，用药时会“大打折扣”。我们常常会有一个说法，就是“三个月魔咒”。再好的药，也没有一个患者用药时间能稳定超过三个月。

患者的依从性差，带来的后果是很多疾病，尤其是慢性病效果不佳。就心血管病的控制效果而言，我们看到近年来中国的心血管病死亡率仍在上升，其中很大一部分原因和高血压、高血脂和高血糖，也就是我们常说的“三高”疾病管理不佳有关。

这里也存在一个严重误区——很多高血压患者经常是血压一降到正常水平，就会停药。但他们不知道，服用药物不仅仅是为了降血压，还能够降低急性心脏病的发生。擅自停药，很容易造成病情反复，而且还会增加死亡风险。

因此，对于医生而言，在开出实体处方外，补上一剂科普处方十分有必要。疾病成因、病情发展、用药知识，让患者对治疗有正确的理解，依从性更高;此外营养、护理等生活事项的叮嘱，对于提升患者整体治疗效果，也有很大的好处。

第三，面对公共卫生威胁，科普要成为社会的“防护网”。

除了个体价值、医生诊疗价值之外，放在更广泛的大众群体、公共卫生视野中，对科普的价值也会有更深刻的认识。

新冠疫情发生以来，世界各国为研制疫苗投入了巨大努力。因为疫苗是降低感染，建立群体免疫屏障的最有力武器。但是，很可惜，非科学、不理智反疫苗观念一直存在。在全球，因为错失宝贵的疫苗接种黄金时间，一波波的疫情来袭，不仅让老年人、长期病患者、孩童等高风险人群处于危险之中;也因为大量确诊病例的出现，让医疗服务系统面临严重的挤兑压力。每个人的观念和行为也对医疗服务系统的承载能力产生间接影响。

个体健康行为的公共性在控烟行动上也有重要的体现。在20世纪50年代的美国，吸烟一度被认为是很时髦的事情。在政府、烟草公司、烟民的观念拉锯战中，一个重要的转折点源于一项标志性研究——揭露二手烟对非自愿吸烟者的伤害。根本上改变了关于吸烟权不一的讨论，吸烟也从潮流先锋成为全民公敌。

因此，健康这个问题上，每个人都是命运共同体。公众科学认知的建立可以在应对重大健康问题时，形成坚实的“防护网”，最终每个人都从中受益。

以上，我们可以看出，提升公众健康素养是保障居民健康最根本、最经济、最有效的措施。个人在遇到健康问题时，正确的科普引导可以省去不必要的精力成本。医生为患者提供治疗时，有效的科普连接可以提升依从性、减少复发。公众卫生层面，科普可以让医疗资源得到更好的分配和使用。

但医学科普也充满挑战。健康教育涉及到日常生活方方面面、多个角度，见效周期长;科学上所倡导的健康习惯，往往与人本身基因里的偏好相悖，比如对高热量、重口味食物的喜爱等等。因此，提升公众健康素养长久以来就像“顽疾”，难以解决。

那么，从腾讯角度而言，我们应该提供什么方子来化解这个难题呢?接下来我想从内容、渠道和服务承接三方面，分享一些我们的尝试和做法。

首先，以权威内容建设互联网医学科普，让良币驱逐劣币。

在科普过程中，我们经常会发现谣言比科学跑的快。因此，我们做的第一件事，就是在互联网上构建权威医学知识库，让权威医学科普插上互联网的翅膀，跑过谣言。这也是腾讯医典成立的初衷，让科学在互联网上扎根。

为此，我们沉淀下来一整套严格的内容生产流程。还原真实医疗、生活场景进行内容规划，聚合权威医学专家进行内容生产，再由医生和编辑进行多重审核，并根据最新医学进展和用户反馈，不断迭代。目前，腾讯医典已与5000多名院士专家、临床医生合作，建立了涵盖85%以上常见疾病和症状的权威知识库。

为了让专业知识更生动，降低大众认知门槛，我们也在内容形态上做了很多尝试和探索。首先，将高深的知识转化成用户听得懂、能记住的语言，比如“头孢配酒，说走就走”这种朗朗上口的方式，讲述吃头孢类药物喝酒的危害。我们还通过医生直播、患者故事的形式，让科普的传递不再只是冷冰冰的专业术语。腾讯医典会定期组织医生参与直播，涵盖心血管、肿瘤、内分泌等多个领域。我们也开创性地使用医学插画、3D视频方式，降低用户的理解门槛，制作了18000多张高质量医学插画、几百支3D科普视频。

这些内容很多已经被医生自发应用到了线上诊疗、线下查房等场景，出现在医生和患者的日常沟通中。我们期望让权威的声音真正被听到，用理性的科普驱逐蹩脚的谣言。

其次，构建社交化连接，帮助医生打造科普朋友圈。

互联网跨越时空的连接作用，也为医生随手开出“科普处方”提供了场景和可能。

上海市肺科医院的一位胡医生告诉我们，互联网科普已经成为他工作日常的一部分。目前他在全网积累了400多万粉丝，相当于一座中小型城市的人口。通过线上科普，他得以帮助很多肺部小结节焦虑患者结束了长达几个月的失眠。而他的线下门诊，经常像是一场粉丝见面会。科普不仅帮助他更有效解决患者问题，也建立了和患者的信任感。

胡医生的故事让我们很受鼓舞。未来，腾讯医典一方面将通过实用工具，和素材模版的提供，帮助医生拿起手机，就可以快速做科普，大大降低创作门槛。另一方面，在科普内容传播层面，不同于以往流量导向、算法推荐、打造“网红”的模式，我们希望回归科普传递本源，帮助医生从身边的患者做起，建好自己科普朋友圈，基于小程序、视频号等社交化链接，从专业医生的视角出发，将他们认为最需要告诉患者的知识进行讲解，帮助医患之间形成更紧密、良性、有价值的连接，让专业医学的力量，浸润每个人的日常。

再次，将知识内嵌入公共卫生服务，为大众健康保驾护航。

当医学科普与公共卫生结合，常常会起到“空军”式的覆盖效果，有效提高大众参与。

在健康中国行动中，提高癌症等疾病防治服务保障水平被列为重要目标之一。当我们将体系化的知识图谱与癌症防治相结合时，可以帮助患者更清晰的理解诊疗过程，做好自我管理。

正如乔友林教授的介绍，宫颈癌是唯一病因明确、可防可控的癌症。我们也与乔友林教授团队在宫颈癌高发地区，尤其是偏远地带，进行试点。组建区域网络阴道镜筛查服务系统，以AI的方式，助力提升基层医院筛查技术水平。

在“消除宫颈癌”这样的公共卫生行动中，科普同样也可以融入其中，成为推动疫苗接种、筛查和治疗的知识引擎。

科普可以成为面向大众的“宣传单”，有效推动目标人群的参与意愿，以及HPV疫苗的接种。科普可以成为被基层乡镇医生快速掌握的“听诊器”，直接推动高危人群参与筛查。在检查过程中，科普可以详细解释各种筛查手段，提升公众配合度。在治疗过程中，以插画和3D视频方式，解释不同化疗、手术方式，以及公益项目信息的提供，帮助患者提高生存获益，最终实现消除宫颈癌的目标。

最后，我们也希望以腾讯医学ME大会为契机，与更多机构、组织合作，共同探索互联网科技与医学的融合，为提升公众健康素养提供一剂“良方”。当每一个“我（I）”，汇聚成“我们(we)”，我们才能协力完成从“疾病(illness)”到“健康(wellness)”的转变，实现健康中国。

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