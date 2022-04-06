站长之家(ChinaZ.com) 4月6日 消息:今天，快手发布《茶叶茶具类目商品发布规范》新增公告，该规则于 2022 年 4 月 13 日正式生效。

规范要求，【茗茶】类目下发布的商品信息需包含：商品/赠品主体、品牌、净含量、规格等信息。【茶道器具】类目下发布的商品信息需包含：品牌、商品名称、材质、商品数量等信息，涉及进口产品需要提供报关单资质、涉及到安全认证的产品需要提供国家强制产品认证资质（3C认证）等信息。

商品发布要求方面，通用标题格式为品牌（非必填）+商品品名/主体（必填）+基本属性（非必填）+规格参数（非必填）。

商品主图应至少上传 3 张，最多 9 张主图，单张图片必须大于等于800*800，清晰不失真，不能虚化，不得拉伸、变形、压缩等，主图中不得出现除品牌logo以外的其他水印（如其他平台水印）、马赛克等内容。

详情页面描述规范

详情介绍：优先图文结合，商品的基本信息及关键字需以文本形式展示；

不允许出现除快手以外的三方平台信息，包括不仅限于平台logo、链接地址及水印信息；

商户在商品详情中做出的承诺有效，涉及承诺内容应当准确清晰，商户应当主动履行商品详情中的承诺；

商户不得在商品详情中与消费者约定与国家法律或平台规则规定相违背的内容，例如平台强制要求商品提供七天无理由退换货的商品，商户不得与消费者约定不提供；

商户需如实描述商品材质、工艺等信息。

商品详情最多上传 20 张图片，拖拽图片可更换顺序；

商品详情单张图片大小不超过2M，支持png/jpeg/webp/bmp格式。

商品详情含赠品的，应遵守《快手小店赠品管理规范》，并在商品详情中详细描述赠品信息及图片展示。

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