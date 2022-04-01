英雄联盟至臻礼赠活动详情 2022最新至臻礼赠活动一览

英雄联盟的官方宣布在4月2日就要开启至臻礼赠活动，很多玩家还不清楚这个活动是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

“至臻礼赠”活动将在4月2日16:00上线，届时符合至臻典藏版领取条件的召唤师可以通过完成一场任意游戏对局后，在活动页面获得至臻典藏版皮肤，至臻典藏版领取资格判定条件详见往期公告:《关于神话和至臻道具更新的公告》

“至臻礼赠”活动将以周任务的形式进行，共分为4个周任务，完成第一周周任务的7天后将会开启第二周周任务，以此类推，需注意除第一周周任务长期有效外，其它3个周任务的对局统计与领取都将在2022年5月2日6:59截止，以下为本次活动的详细内容与规则:

第一周周任务:

活动条件:完成一场任意模式游戏对局（自定义与训练模式除外）

活动奖励:500蓝色精萃

领取同时，在2022年3月30日23:59:59前背包内拥有18/19年至臻皮肤的召唤师，可同时领取对应的典藏版至臻皮肤，在“小蜜蜂宝典Ⅱ”与“电玩秘宝”活动获得18/19年至臻皮肤的玩家也可获得典藏版至臻皮肤，每个QQ账号的每个大区角色仅可领取一次本活动任务奖励，请在确认两个活动中所有18/19至臻皮肤奖励发放到账后再进行领取，本活动暂不支持微信用户参与。

活动开启时间:4月2日16:00（对局统计将从当天0点开始）

对局统计与领取截止时间:本活动长期有效

第二周周任务:

活动条件:完成一场任意模式游戏对局（自定义与训练模式除外）

活动奖励:50幻灵通行证（2022）代币

活动时间:完成第一周周任务7天后

对局统计与领取截止时间:2022年5月2日6:59

第三周周任务:

活动条件:完成一场任意模式游戏对局（自定义与训练模式除外）

活动奖励:500蓝色精萃

活动时间:完成第二周周任务7天后

对局统计与领取截止时间:2022年5月2日6:59

第四周周任务:

活动条件:完成一场任意模式游戏对局（自定义与训练模式除外）

活动奖励:随机道具宝箱（优先获得奖池未拥有道具，奖池含皮肤、炫彩与图标）

活动时间:完成第三周周任务7天后

对局统计与领取截止时间:2022年5月2日6:59

活动规则:

Q:活动什么时候开始，如何参与?

A:本活动于2022年4月2日16:00开启;第一周周任务长期有效，第二周至第四周周任务奖励领取将于2022年5月2日6:59结束，活动支持QQ登录参与活动，暂不支持微信登录参与，每个QQ账号下的每个大区角色均可参与一次本活动。

Q:在什么情况下可以领取典藏版至臻皮肤?

A:在2022年3月30日23:59前已获得18/19年至臻皮肤的召唤师，将可在本活动领取对应的典藏版至臻皮肤。在4月13日活动领取时间结束前在“小蜜蜂宝典Ⅱ”或“电玩秘宝”活动中获取的18/19年至臻皮肤，也可获得典藏版至臻皮肤。

Q:在3月30日23:59前获得18/19年至臻皮肤并转区后是否可以领取至臻典藏版?

A:符合上述至臻典藏版领取条件的召唤师，可以选择在本页面领取至臻典藏版后一并转入新区，也可以在将原至臻皮肤转入新区后，以新大区角色在本页面参与活动领取至臻典藏版，需注意若玩家成功转入新大区成功又通过撤销转区回到原大区后，将不可再领取至臻典藏版，建议召唤师在领取至臻典藏版并确认到账后再进行转区操作。

Q:在活动页面领取完第一周周任务奖励后，又通过“小蜜蜂宝典Ⅱ”或“电玩秘宝”活动获得18/19年至臻皮肤，是否可以领取典藏版?

A:周任务奖励在领取完毕后将不可再次领取，在3月31日版本更新后通过“电玩秘宝”或“小蜜蜂宝典Ⅱ”获得至臻皮肤的召唤师需确认活动奖励到账后再领取对应的至臻典藏版。