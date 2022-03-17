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Redmi K50 Pro 天玑9000正式发布:一亿像素主摄 售价2999元起

2022-03-17 20:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:今天晚上，Redmi50系列手机发布会将正式举行，RedmiK50Pro正式亮相。那么K50Pro都有那些值得关注的呢?下面一起跟站长之家来了解下吧。

在设计上，K50Pro全新纳米微晶工艺，仅8.48mm 纤薄机身，搭载三星2K 直屏，是Redmi有史以来最大屏幕升级，分辨率达3200×1440，柔性直屏，超窄边框 +2.64mm超窄下巴。。这款手机有四款独特配色，其中带来不同以往的「墨羽」配色，颜色有:墨羽、幽芒、银迹、幻镜。

注:图片来自Redmi红米手机官微

在配置上，Redmi K50Pro天玑9000版本跑分超104万，更高性能、更低功耗。采用了 台积电4nm 先进工艺制程，性能功耗绝佳平衡;新一代Armv9架构 + X2超大核，CPU性能跃升;GPU、APU 同步升级 +5项自研技术，超强调校。K50Pro 还准备了512GB 超大存储，还有蓝牙5.3、WiFi160MHz、精准导航、杜比立体声双扬声器、X轴线性马达、多功能NFC。

注:图片来自Redmi红米手机官微

在续航方面，K50Pro「澎湃P1」充电芯片，电池为5000mAh，支持120W快充，挑战最强2K 续航。拥有先进的120W单电芯充电，同体积更大容量;120W神仙秒充，5000mAh仅19分钟充至100%，2K 手机5小时续航测试。

注:图片来自Redmi红米手机官微

在拍照方面，K50Pro搭载一亿像素主摄，支持 OIS 光学防抖，这是 Redmi 首款主摄 OIS 光学防抖产品;AI性能加持，魔法消除、魔法换天等超多趣味玩法。

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￥3299

注:图片来自Redmi红米手机官微

总结一下，Redmi K50Pro主要配置为天玑9000+ 三星2K直屏，1亿像素主摄 + OIS光学防抖，120W秒充 +5000mAh超大电量定价2999元起，将于3月22日10点首卖。

注:图片来自Redmi红米手机官微

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