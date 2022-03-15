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最高法：电商不得以商品已拆封为由拒绝七日无理由退货

2022-03-15 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:今日，最高人民法院发布的《关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》正式施行。《规定》主要对网络消费合同权利义务、责任主体认定、直播营销民事责任、外卖餐饮民事责任等方面作出规定。

其中，针对“七日无理由退货”问题，《规定》明确，规定消费者因检查商品的必要对商品进行拆封查验且不影响商品完好，电子商务经营者不得以商品已拆封为由主张不适用七日无理由退货制度，同时明确，法律另有规定的除外。

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针对赠品，司法解释明确，奖品、赠品、换购商品给消费者造成损害，电子商务经营者也应当承担赔偿责任，不得以奖品、赠品属于免费提供或者商品属于换购为理由主张免责。

此外，针对电子商务经营者利用优势地位，制定不公平不合理的格式条款侵害消费者合法权益的情况。新规明确，电子商务经营者提供的格式条款有以下内容的，人民法院应当依法认定无效：

（一）收货人签收商品即视为认可商品质量符合约定；

（二）电子商务平台经营者依法应承担的责任一概由平台内经营者承担；

（三）电子商务经营者享有单方解释权或者最终解释权

（四）排除或者限制消费者依法投诉、举报、请求调解、申请仲裁、提起诉讼的权利；

（五）其他排除或者限制消费者权利、减轻或者免除电子商务经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的内容。

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  • 今天起，电商不得以商品拆封为由拒绝无理由退货

    《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》今天起施行，《规定》第三条规定费者因检查商品的必要对商品进行拆封查验且不影响商品完好，电子商务经营者以商品已拆封为由拒绝“七天无理由退货”，前提是，消费者拆封查验时也要保证不影响商品完好......

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