小米手环7在全球发布前获得SGS-CEBEC认证 屏幕提升至1.56英寸

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:小米手环7的可能设计可能已经泄露，这可能是小米手环系列的重大重新设计。与此同时，小米手环7在比利时和印度尼西亚获得了认证，标志着即将推出的健身追踪器在全球推出。

根据Magical Unicorn透露，小米手环7的显示屏将比其前身更大，其面板尺寸为1.56英寸。据推测，小米手环7的整体占地面积也将比小米手环6更大。

因此，小米最近在中国提交的一份专利申请表明，小米手环7看起来与其前身不太一样。相反，所呈现的设计更让人想起拥有1.64英寸显示屏的荣耀Watch ES或华为 Watch FIT 。不幸的是，Gadgets & Wearables 一直无法将专利设计与小米手环 7 联系起来。

另外，小米在推出之前已在比利时和印度尼西亚认证了“M2129B1”。Magical Unicorn声称 M2129B1是小米手环7的两个型号之一，两个型号都代号为 L55。虽然清单没有透露小米手环 7 的规格，但它们确认了其充电底座型号（XMCDQ05HM）和一些与电源相关的细节。

如下面的屏幕截图所示，一份清单报告称小米手环7可以在 5V (DC) 下充电，电流高达250mA，不过容量大小还不清楚。