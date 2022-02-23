蚂蚁推出语雀独立App

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:昨日，蚂蚁集团旗下的在线文档编辑工具“语雀”推出独立App。

资料显示，语雀发布于2019 年 12 月 8 日，是支付宝技术团队从 2015 年开始内部孵化的云端知识库，有文档、知识库、团队三层结构。通过知识库来组织管理知识，通过协作及分享让知识流动起来。

支付宝方面表示，对于个人及小微型企业，语雀「团队」功能可以满足绝大部分的需求；对于组织架构相对较为复杂和庞大的公司，语雀还推出了「企业空间」，增加了项目文档、学习笔记、团队专栏、帮助手册等功能。

据APP介绍显示，语雀是支付宝旗下的文档与知识库工具。语雀可以帮你完成从收集、记录到整理输出的知识管理流程，搭建从碎片化、结构化到体系化的知识结构，还可以帮你记录管理日常生活和个人事项。

具体功能如下：

【随时记录】

语雀小记，你的个人笔记备忘录随时

随地记录你的想法、灵感和事项

【多端同步】

可在手机、电脑、网页、平板等平台即时同步

同步设备数量无限制

【高效创作】

语雀自研编辑器，你的高效写作助手

默认好看，编辑体验自然舒适

【结构化知识库】

语雀知识库，将积累的知识进行归纳整理

形成像书籍—样的结构化知识，也可作为wiki维基百科

【数据安全】

背靠支付宝，金融级数据安全

多重加密，多重备份，保证数据不丢失不泄露