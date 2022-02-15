SensorTower：《原神》拿下海外手游1月收入冠军

1月份，小鹏汽车共销售12，922台，同比上涨115%，涨幅远超同业...理想汽车1月共售出12268辆；蔚来汽车则为9652辆，成为造车新势力三强中，唯一没有破万的车企...有媒体报道，小鹏汽车也对外公布了2022年的销量目标：确保全年销量25万辆，冲击30万辆...这也就意味着，小鹏汽车在今年要达到月均销量2万辆以上的交付成绩，对于小鹏汽车来说，压力着实不小...而在去年，小鹏汽车以98155辆交付量问鼎新势力销冠，蔚来汽车、理想汽车以91429辆和90491辆分列二三位...