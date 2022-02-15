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SensorTower：《原神》拿下海外手游1月收入冠军

2022-02-15 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower公布了《 2022 年 1 月成功出海的中国手游TOP30》榜单。

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其中，《原神》大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。

此外，下载榜方面，腾讯《PUBG Mobile》以超过 1300 万次下载，蝉联榜首。Adaric Music音乐手游《Piano Fire》下载量环比提升15.8%至 1200 万次，稳居榜单第 2 名。

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