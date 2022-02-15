SensorTower：《原神》拿下海外手游1月收入冠军

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower公布了《 2022 年 1 月成功出海的中国手游TOP30》榜单。
其中，《原神》大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。
此外，下载榜方面，腾讯《PUBG Mobile》以超过 1300 万次下载，蝉联榜首。Adaric Music音乐手游《Piano Fire》下载量环比提升15.8%至 1200 万次，稳居榜单第 2 名。
站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower公布了《 2022 年 1 月成功出海的中国手游TOP30》榜单。
其中，《原神》大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。
此外，下载榜方面，腾讯《PUBG Mobile》以超过 1300 万次下载，蝉联榜首。Adaric Music音乐手游《Piano Fire》下载量环比提升15.8%至 1200 万次，稳居榜单第 2 名。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，随着2.4版本的到来，《原神》移动端海外收入环比增长51%，大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏...在港澳版本周年庆的带动下，灵犀互娱《三国志·战略版》成功登顶1月中国香港手游畅销榜，其海外收入环比增长18.4%，排名前进4位至榜单第7名...凭借代言人和春节主题的宣发活动，2月该游戏在韩国收入保持强劲的增长势头，目前跻身当地手游畅销榜TOP5，仅次于《天堂》系列手游和《奥丁:神叛》......
SensorTower发布《 2021 年超休闲手游市场洞察》报告称， 2021 年全球超休闲手游累计下载量达到 137 亿，较 2020 年提高15%，其增量主要来自Google Play...其中法国超休闲手游发行商Voodoo以年度近 13 亿下载量的骄人成绩，再次摘得同类型手游发行商下载量榜单第一名...除Playgendary外， 另有 2 家超休闲手游发行商内购收入超过 2000 万美元，分别是巨人网络以及Poseidon Games...
Sensor Tower公布了 2022 年 1 月全球热门移动应用收入TOP10 榜单，其中抖音及海外版TikTok蝉联收入榜冠军...根据Sensor Tower商店情报数据显示， 2022 年 1 月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play的内购收入达到2. 66 亿美元，是去年同期的2. 1 倍，蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军...68%的收入来自美国市场，日本市场排名第二，占2.6%...
1月份，小鹏汽车共销售12，922台，同比上涨115%，涨幅远超同业...理想汽车1月共售出12268辆；蔚来汽车则为9652辆，成为造车新势力三强中，唯一没有破万的车企...有媒体报道，小鹏汽车也对外公布了2022年的销量目标：确保全年销量25万辆，冲击30万辆...这也就意味着，小鹏汽车在今年要达到月均销量2万辆以上的交付成绩，对于小鹏汽车来说，压力着实不小...而在去年，小鹏汽车以98155辆交付量问鼎新势力销冠，蔚来汽车、理想汽车以91429辆和90491辆分列二三位...
这些糟糕的问题包括 Hyper-V 无法启动，主控制器经历了一个无休止的重启循环，ReFS 卷变得不可访问，并显示为 RAW 文件系统...现在，微软已经发布了对这些问题的带外（out-of-band）修复：...带外更新以解决安装 1 月份 Windows 更新后的问题...微软今天（2022年1月17日）针对某些版本的 Windows 发布了带外（OOB）更新...以下Windows版本的更新可在Windows Update上作为可选更新提供：...有关说明，请参阅下面列出的您的操作系统的KB：......
显卡部分依然是NVIDIA的天下，占比排名前13的显卡均来自NVIDIA，其中GeForce GTX 1060以7.79%的占比雄踞第一，第二则是GrForce GTX 1650，占比为6.36%...移动端显卡部分用户使用最多的显卡是GeForce GTX 1650，整体占比小幅增加0.39%来到6.36%，排名第二的则是移动端显卡Geforce GTX 3060，占比增加0.32%来到2.06%......
与11月的数据相比，表明有近8.6%的PC在运行Windows11，这表明微软的新桌面操作系统在短短两个月内就将其使用份额翻了一番...1月份的调查还显示，Windows1021H1市场份额为28.6%，而Windows1020H2以26.3%的市场份额紧随其后...
微博博主 @直播预告bot77 发布了李佳琦晚间直播图文版预告清单...李佳琦的昵称是“口红一哥”，作为中国网络红人，以作为购物直播主播而闻名...
上周，有媒体报道称小米子品牌Redmi将在欧洲推出Redmi Note 11，起价为250欧元...预计将成为展会明星的智能手机之一是去年11月在中国发布的Redmi Note 11 4G...如果其余规格保持不变，您将获得6.5英寸90Hz全高清+液晶显示器、基于Android 11的MIUI 12.5、50MP三重摄像头、8MP自拍摄像头、立体声扬声器、侧装指纹读取器和5000毫安时的18瓦充电电池...
刚刚，奥妙官方宣布，1月19日起，用支付宝扫【有家就有联合利华】小程序码，或者上支付宝搜【奥妙】，进入小程序之后就能领取福卡，还可抢奥妙30元优惠券。同时还抽奖送1000元福气奖金、虎年新春礼盒等，为消费者送来新一年的满满福气。
随着 OPPO 发出邀请函，可知备受期待的 Find X5 系列旗舰新品将于 2 月 24 日正式到来。在标准版之外，该公司还将推出更高规格的 Find X5 Pro 。预..
情人节刚过，你是否还沉浸在甜蜜的回忆当中? 2 月 14 日晚，KK直播开展了一期以“浪漫相约·甜蜜情人节”的活动，众多男神女神主播相约 10011 直..
直播电商人期待已久的蝉妈妈年度大会&星蝉奖颁奖盛典重新启动，定档 3 月 12 日杭州运河发布中心，邀您一起见证直播电商人的年度狂欢，为您解读当..
企业老板们，您还在为销售离职带走老客户，客服回复不到位、应对不及时，图纸被盗用而焦虑吗？...SView企业版可将老客户、大客户添加至所属项目，..
海外大量人才回流国内市场，足以满足下游客户45-90nm的制程要求，整个半导体产业，工程师红利正在得到释放...预计到了 2025 年，国产化比例将提升..
除了日用品、服装、鞋帽、灯具、五金这类会被海关重点审查出口价格的货物，收发货人的经营单位敏感或许也会造成货物“敏感”，例如之前某些省份通..
据Counterpoint Research发布的最新报告数据显示，2021年第四季度中国智能手机出货量同比下降11%...vivo第四季度出货量同比下降14%，市场份额为16..
2000 年，三星在悉尼奥运会上建立了第一个三星展示厅； 2002 年，三星在盐湖城奥运会上展示了全美第一款具有PDA功能和彩色屏幕的手机；在随后的雅..
2022财年全年，英伟达净利润为97.75亿美元（约合人民币619亿元），相比2021财年的43.32亿美元同比增长125%...净利润为30.03亿美元（约合人民币190..
有网友发文称阿宽红油面皮塑封膜里发现不明黑色物体，怀疑是老鼠肉...对此，@白家阿宽官方微博 17日凌晨回应称，在得到信息后高度重视，紧急组织相..
急用钱借款时，很多人容易冲动，没有选到更适合自己的产品，因此在平时多了解一些优质小额贷款产品很有必要，如果你不想浪费时间自己挑，那就听听..
2021 年全球家具市场产值为 3760 亿美元，低于 2019 年已达到的 4900 亿美元，但回暖趋势极为迅速...数据显示，2017-2020 年，全球家具市场线上销..
作为电子雾化行业领军品牌的YOOZ柚子，听从国家指挥，多次加强线下管理，恪守行业规则，坚决守护未成年人权益，对不满 18 岁的未成年消费者说NO！..
健康管理师是营养师、心理咨询师、体检医生、预防医学医生、健康教育专家、康复学、医学信息管理人员的综合体，是一个高端职业，并且健康管理师证..
2月11日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“井多多”“小拼拼”商标，商标状态为申请中或等待实质审查...拼多多还曾申请了多多拼..
那到底什么牌子的冲牙器比较好?作为多年的口腔健康师，林语对市场中常见的 30 多款冲牙器/水牙线进行了评测，给大家吐血盘点了十大冲牙器/水牙线..
根据The Markup的一份报告，远程测试服务Honorlock正在使用假答案网站来诱惑并抓住那些试图在网上考试中作弊的学生。当学生在在线考试期间访问这些..
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如何才能让宝宝吃得好、活力四射呢？在这个问题上，澳滋超铂婴幼儿配方奶粉会是宝妈们的得力助手，丰富营养带来满满活力，让宝宝成长赢在起跑线....
今天，OPPO官方正式宣布，Find X5旗舰手机将在2月24日正式发布，并放出了首支官方外观视频...Find X5将会是全球首款搭载联发科天玑9000旗舰处理器..