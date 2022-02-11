沃尔玛通过SEO优化策略每月获得2.5亿+流量，秘诀是什么？

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:在大家的印象中，沃尔玛是那个线下实体店巨头，实际上沃尔玛在线电商业务越来越强劲。数据显示，2021年，沃尔玛在美国的电子商务销售额约达到 430 亿美元美元，在北美早就坐到电商第二的位子。

那么沃尔玛在线业务为何能够取得如此优异的成绩？除了他们在市场营销有着很出色的表现以外，事实上还有一点被很多人忽略：良好的SEO策略。

下面让我们一起来揭开沃尔玛SEO策略的秘密，看它是如何助力 430 亿美元的在线销售业绩。

下文讲述了沃尔玛SEO策略要点如下：

1.要解决的问题是什么？ 2.有什么解决办法吗？ 3.沃尔玛做了什么？ 4. 沃尔玛SEO策略的好处

1、要什么解决什么问题？

要知道，在任何在线零售商店中，物品都被组织成不同的部分。

分类目录为：分类->子分类->产品

这有助于组织管理产品，但在SEO方面可能是灾难性的。为什么这么说呢?

考虑一个产品' a '，在类别'X'和类别'Y'下 (X -> Y -> a) 例如:

类别=电脑

子类别=电脑配件

产品 = 键盘、相机、鼠标等

但如果你优化产品页面的关键字，如“相机”，“键盘”，“鼠标”等。然后每个页面将排名相同的关键字，这将导致这些关键词相互竞争。

对于像沃尔玛这样拥有数百万产品页面的网站来说，这是一个巨大的问题。

2、有什么样的解决办法?

找出问题之后，有什么样的解决办法呢？我们用分类学的概念来解决这个问题。

分类法就是简单地以结构化的方式对项目进行分类。这是一种SEO技术，用来组织页面分类的帮助标签。但是网站为什么要使用这个呢? 原因如下：

1）页面之间可以相互竞争

2）产品目录不断变化，因此优化页面的主要关键字可能是浪费精力

而通过SEO分类学，内容对搜索引擎来说是清晰的。因此，访问者会被引导到特定的页面进行特定的搜索查询。

3、沃尔玛做了什么?

沃尔玛上的每个产品页面都是使用父-子结构创建的——这是一个分类的完美例子。

接下来看看他们的页面和URL结构，就能知道他们是如何做到的。

1)页面结构

主域名walmart.com有 5000 万页，这里有两个主要的类别：

Departments（分类）-你可以买到的东西(如：鞋子)

Services（服务）-你可以使用的服务(如：汽车护理)等等

其中，分类子目录下进一步细分，比如电子产品继续细分为相机、电视、平板电脑、电脑等。然后，电脑又被分成笔记本电脑、台式电脑等。

因此，如果你搜索“笔记本电脑”，它会显示一个有所有可用笔记本电脑的登录页面。点击任何一台笔记本电脑，你就会进入一个专门的产品页面。

2）最终结构

Domain（域名） -> Walmart .com

Department（分类） -> Electronics

Category（类别） -> Computers

Sub-category（子类别） -> Laptop

在这里，前一页是“父”页，后一页是“子”页。每个页面都为一个唯一的关键字进行了优化。

3）URL结构

与页面结构类似，还有一个URL结构。

SEO的一个经验法则是让url尽可能的短。所以，URL尽量不要提到结构的每个阶段，如下:

https://walmart.com/electronic/computers/laptops/ <产品名>

相反的，沃尔玛使用的url是，用ip+产品名称，显得更为简短。URL结构如下：

- walmart .com/ip/<产品名>

而在类别或子类别页面，则是将“ip”更改为“cp”，同样的非常简洁。URL结构如下：

walmart .com/cp/

4. 沃尔玛SEO策略的好处

使用分类法可以告知搜索引擎（谷歌），“子”页面内容并不意味着需要与“父”页面竞争。

这点带来很大的帮助: 让搜索引擎可以很容易地浏览网页，从而引导用户清楚地找到他们想要的东西。

沃尔玛的SEO数据也说明了这种SEO策略带来的好处。通过Ahrefs分析数据显示，沃尔玛每月获得2. 52 亿的自然流量!

2021 年，尽管全球多个国家地区处于封锁状态，但其沃尔玛的在线销售额达到了 430 亿美元，同比增长70%。沃尔玛在线业务能取得如此亮眼的成绩，这样的SEO策略是“功不可没”的。

对于国内电商网站来说，沃尔玛的SEO策略无疑也具有一定的借鉴意义。

站长之家注：关于沃尔玛SEO策略整理分析参考自buildd，可点击这里查看。