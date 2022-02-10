研究称：OLED面板的年出货量在2021年同比增长65%至740万台

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:根据市场研究公司Omdia的数据，2022年 QD-LCD 电视销售额预计将下降3.1%至 176.74 亿美元，这是 QD-LCD 电视年度销售额首次下降。QD-LCD面板用于三星电子的高端 Neo QLED 电视。

QD-LCD面板在颜色、亮度和对比度方面优于 LCD 面板，但两者之间不存在结构差异。QD-LCD 面板在深色表现和色彩再现率方面与 LCD 面板相比没有显着改善。LCD 面板在深色表现和色彩再现率方面存在局限性。

另一方面，OLED电视面板的需求正在稳步上升。LG Display是目前唯一的OLED电视面板生产商。Omdia在一份报告中表示，其 OLED 面板的年出货量在 2021 年同比增长 65% 至 740 万台。预计 2022 年 OLED 电视将占整个电视市场的 12.7%。

Omdia 预测，OLED电视在高价位电视市场的占比将从 2021 年的 35.7% 增长到 2022 年的 42.1%。这与预测 QD-LCD 电视的占比将从 39% 下降到 37.8% 形成鲜明对比。

随着三星电子将在 2022 年发布 OLED 电视，OLED 电视的市场渗透率将加速。三星电子预计将在 2022 年 5 月至 6 月之间发布其首款 OLED 电视。

三星电子也即将发布搭载 LG Display 面板的 OLED 电视。“三星电子预计将使用 LG Display 的 150 万块 OLED 面板和三星 Display 的 50万个 QD 显示面板，”一位业内人士表示。“向 OLED 电视过渡已成为电视行业的必然趋势。”