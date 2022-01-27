苹果 iPhone 14 无实体 SIM 卡型号或仅是一种可选机型

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日消息:据MacRumors报道，苹果已经建议美国主要运营商准备在2022年9月前推出仅支持eSIM的智能手机，这表明至少有一款iPhone14型号去掉了物理SIM卡槽。

GlobalData分析师Emma Mohr-McClune表示，她相信苹果不会马上完全转为使用eSIM的iPhone，而是通过自己的商店提供仅有eSIM的iPhone14机型，并让运营商选择将仅有eSIM的机型与更传统的同时拥有eSIM和nano-SIM卡托的机型一起销售。

目前仍有许多运营商不支持eSIM，因此Mohr-McClune关于iPhone14机型仍有nano-SIM卡托的预测当然是有道理的。不过，eSIM的采用正在迅速扩大，全球有100多家运营商提供eSIM服务，更多的运营商计划在今年推出支持，包括英国的Three和新西兰的沃达丰。

eSIM是一种数字SIM卡，允许用户激活手机计划而无需使用物理的nano-SIM卡。苹果在2018年的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR中首次引入eSIM技术。

iPhone13型号已经支持多个eSIM配置文件，允许用户使用多个运营商的网络，并在它们之间进行切换，这一功能至少可以在一些市场为iPhone14的纯eSIM推广铺平道路。预计苹果将像往常一样在9月公布iPhone14的系列。