英雄联盟福星计划权益皮肤更新 2022福星计划权益皮肤最新更新一览

英雄联盟2022年开启了最新的福星计划权益皮肤更新，很多玩家还不清楚本次福星计划的权益皮肤到底有哪些，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

福星计划 “新皮肤免费使用权益” 权益皮肤池将于2022年1月7日10点进行更新，更新内容如下:

以下皮肤将上架免费使用皮肤池。上架后，2022年1月7日10点仍在福星计划有效期的召唤师，以及新加入福星计划的召唤师，将可限时免费使用;拥有福星计划优惠券可使用优惠券购买这些皮肤。

● 永恒之森 纳尔

● 永恒之森 雷克塞

*权益皮肤池更新后，正常情况下新皮肤使用权益将于4小时内到账，最长不超过24小时，需重登游戏体验。如果超过24小时仍未到账，请联系客服处理。

随着新皮肤上架免费使用皮肤池，以下皮肤将从免费使用皮肤池中下架。在2022年1月7日10点前加入福星计划的召唤师，仍可以免费使用这些皮肤，之后新加入福星计划的召唤师将不可使用。同时在2022年1月7日10点后拥有这些皮肤也不再能够将优惠券兑换成点券。

● 神龙尊者 昼日真龙 亚索

● 神龙尊者 夜月幻龙 亚索

● 神龙尊者 玉境灵龙 卡莎

● 神龙尊者 钢铁之龙 锤石

● 神龙尊者 宁静之龙 卡尔玛

● 神龙尊者 均衡之龙 沃利贝尔

在本次更新后，福星计划免费使用皮肤池完整列表: