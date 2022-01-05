2022英雄联盟新赛季更新改动汇总 新赛季排位匹配机制改动

英雄联盟新赛季在最近马上就要开启了，官方也在最近公布了2022年新赛季的一些更新改动，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位召唤师大家好!在12.1版本发布后，2022赛季将会在1月7日早上9点起与各位召唤师见面，以下的信息将帮助了解2022赛季的最新改动，以及回答召唤师们关于排位赛和新赛季的常见问题

2022赛季有哪些和以前不一样的地方?

英雄联盟排位FAQ专题站上线

点击这里>>>

了解你在排位赛上分需要知道的一切内容

段位边框更新

2022赛季有哪些排位模式?

召唤师峡谷单/双排、灵活排位

我在季前赛阶段已经定级，在新赛季里还需要定级吗?

是的。召唤师不论在季前赛阶段是否进行了定级赛，在2022赛季正式开启后，所有召唤师的段位都将重置，大家需要通过10场排位模式的定级赛来获得2022赛季的新段位。定级赛期间，召唤师将可以看到自己的临时段位。

为什么我匹配到的对手/队友的段位差距这么大?

匹配系统的健康度时刻被关注着的。如果您发现队友/对手的段位和您的期望差异较大，一般是由于其中有用户的定级赛尚未完成，或整体排位赛场次不足，导致显示出的当前段位并未匹配其真实实力。

有关新赛季、新版本的更多变化，请大家关注最新官方公告，让我们在战场上见!