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从心理学角度看孩子的第一个叛逆期一般在几岁 11月19日蚂蚁庄园最新答案

2021-11-19 08:47 · 稿源：站长之家

2021年11月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于孩子心理健康的，问题是“从心理学角度看孩子的第一个叛逆期一般在几岁？”这个很多人都不知道答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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从心理学角度看孩子的第一个叛逆期一般在几岁 11月19日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：从心理学角度看孩子的第一个叛逆期一般在几岁？

A、2到3岁

B、12到15岁

正确答案:2到3岁

人有三个叛逆期，2～3岁时出现的叛逆行为是人生第一个叛逆期的表现，称“宝宝叛逆期”;7～9岁左右，则来到人生第二个叛逆期，称为“儿童叛逆期”;在12～18岁，是人生第三个叛逆期，这是大家最常见熟知的“青春叛逆期”。不同的叛逆期，有不同的个性发展、心理生理发育特点，父母应对的方法也要不同。

“宝宝叛逆期”:2～3岁 左右; “儿童叛逆期”:7～9岁 左右（儿童在这个时期常常被恼火和不理解的父母不合理地打、骂）; “青春叛逆期”:12～18岁 左右（如果控制的不好，则“坑爹”的事情常常在这个时期发生）;

处于“宝宝叛逆期”的孩子，其心理是以自我为中心，喜欢做一些夸张行为引起别人的注意，以做对抗性行为为快乐;这个时候的孩子突然觉得自己长大了，像个大人，所以什么事情喜欢亲力亲为不喜欢别人帮助他完成。

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