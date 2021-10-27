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网信办：非实名注册账号或将无法使用平台服务

2021-10-27 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:网信办于昨日发布《互联网用户账号名称信息管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，通知中要求互联网用户账号服务平台应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求互联网用户账号使用者在注册账号时提供真实身份信息。

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互联网用户账号服务平台应当采取复合验证等措施，对申请账号注册的互联网用户账号使用者进行基于移动电话号码、居民身份证号码、统一社会信用代码等真实身份信息认证，提高认证准确率。互联网用户账号使用者不提供真实身份信息，或者冒用组织机构、他人真实身份信息进行虚假注册的，互联网用户账号服务平台不得为其提供服务。

互联网用户账号服务平台向未成年人提供账号注册服务的，应当取得其监护人同意，并对未成年人进行基于居民身份证号码的真实身份信息核验，对监护人的真实身份信息进行核验。互联网用户账号服务平台处理未成年人账号注册信息的，应当遵循合法、正当、必要、诚信的原则，遵守未成年人个人信息网络保护相关法律法规。

此外，互联网用户账号服务平台应当在显著位置设置便捷的投诉举报入口和申诉渠道，公布投诉举报和申诉方式，健全受理、甄别、处置、反馈等机制，明确处理流程和反馈时限，及时处理公众投诉举报和互联网用户账号使用者申诉。

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