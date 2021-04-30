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无刘海，滑屏设计！苹果 iPhone14 概念机曝光

2021-10-22 16:28 · 稿源：站长之家

苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。

日前 ConceptsiPhone 便制作了 iPhone14 概念机视频，完全舍弃刘海设计，手机背面的三个镜头也与背盖贴齐不再突出，其最大的升级是采用了久违的滑屏设计。

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图片来自 Apple

不过按照每两代 iPhone 就会大幅变化的惯例，iPhone14 确实相当令人期待

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