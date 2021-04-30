无刘海，滑屏设计！苹果 iPhone14 概念机曝光

苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。
日前 ConceptsiPhone 便制作了 iPhone14 概念机视频，完全舍弃刘海设计，手机背面的三个镜头也与背盖贴齐不再突出，其最大的升级是采用了久违的滑屏设计。
图片来自 Apple
不过按照每两代 iPhone 就会大幅变化的惯例，iPhone14 确实相当令人期待
苹果全新一代旗舰新机 iPhone13 与 iPhone13 Pro 系列在上月中正式亮相，尽管官方宣称是有史以来最强的 iPhone。但包括屏幕的「浏海」和突起的摄像头等最为不少消费者诟病的设计还是没有更改。
日前 ConceptsiPhone 便制作了 iPhone14 概念机视频，完全舍弃刘海设计，手机背面的三个镜头也与背盖贴齐不再突出，其最大的升级是采用了久违的滑屏设计。
图片来自 Apple
不过按照每两代 iPhone 就会大幅变化的惯例，iPhone14 确实相当令人期待
距离iPhone14系列还有一年左右的时间，但关于下一代iPhone的传闻已经开始在互联网上流传，最新的传闻称苹果将把明年iPhone的最大存储空间翻一番苹果公司今年将iPhone13的最大存储容量翻了一番，Pro和Pro Max机型的存储容量均为1TB。如果消息来源准确，我们将看到iPhone14系列配备2TB的QLC存储苹果iPhone 14 Pro Max渲染（来源：FrontPageTech）消息来源没有明确提到任何型号，但如果苹果真的计划提供2TB存储，我们很可能会在Pro和P
今年的芯片短缺已经影响到车企、电子设备等多个行业的生产，现在Digitimes预计2022年推出的iPhone14系列可能会遭遇同样的命运。根据一份新报告，苹果正在与 QLC NAND 闪存供应商合作，在明年的iPhone14机型中使用QLC存储。
虽然 iPhone13系列刚刚发售，但近日关于 iPhone14系列的概念渲染已经在网上流出。iPhone14Pro 概念机还想象在侧面按钮上设置 Touch ID。此外，概念视频还设想了120Hz 的 ProMotion 显示屏，目前在iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上都有。增加 USB-C 将是一个受欢迎的功能，用户多年来一直要求进行升级。
iPhone13系列现在是正式的，你知道这意味着什么——是时候开始预测新的iPhone型号了。分析师明志国（Ming Chi Kuo）表示，我们已经看到了第一批投机性渲染（以大量盐为例），它们展示了一个穿孔，将在明年取代刻痕据报道，苹果将不再使用人脸识别码，而是使用一个指纹读取器——一个安装在侧面（而不是显示器内的读取器）。此外，后置摄像头与背面齐平，这是iPhone 5s以来从未见过的所有iPhone14型号都应该有120 Hz LTPO OLED显示?
据国外媒体报道，苹果公司9月15日凌晨推出的iPhone 13系列智能手机，在24日已正式上市，不少消费者收到了他们预订的iPhone 13。
在iPhone 13发布前，有说法是苹果考虑采用iPhone 12s的命名方式，一是数字13”在西方国家不吉利，二是iPhone 13的升级幅度有限，12S更贴切。但最终证明部分人猜错了，实际上，有最新报道称，苹果已经彻底砍掉了S”命名方式，未来都不会出现了。换言之，明年也不会有iPhone 13S，不出意外的话就是iPhone 14了。最核心的原因在于，带S”并不利于营销，这会让消费者潜在地认为新机变化不大，而削弱购买欲望。据了解，苹果首次使用S”?
据9to5mac的最新报道中表示，iPhone14 或将迎来新的入门和 Pro 级别型号以及一个完全的重新设计。报道称，日前彭博社 Mark Gurman在最新的 Power On 中分析了一些有关于苹果下一代 iPhone 系列的设计。其分析称 iPhone13 这代的细微改动，意味着苹果工程师正在着力研发耗时更长的大改变。
撕开环保的密封条，映入眼帘的是iPhone13漂亮的机身，边框处美中不足，有一道小划痕。除了划痕问题，摄像头似乎也沾上了灰，但怎么都擦不掉，原来是镜头里面有灰尘颗粒。
近日，有传言称iPhone14系列将进行全面重新设计，可能会有四款iPhone机型。同时有消息称，去年的iPhone12 mini与 iPhone12 Pro Max 机型相比，销量并不好。因此苹果有可能取消Mini型号，转而采用大尺寸机型。
Gurman 表示，用户可以期待 iPhone14的入门级型号和 Pro 型号，它们将带来完全的重新设计，因为「今年 iPhone13的微调意味着苹果工程师们正在为 iPhone14系列全力以赴开发 ，也提供了更多时间来完成新款机型更多的设计。」
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