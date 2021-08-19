抖音半年封禁涉嫌诈骗帐号超80万个 下架视频超100万条

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:日前，抖音发布《抖音网络诈骗打击治理报告（2021年1月至6月）》。报告显示，2021年1月至6月，抖音安全中心主动封禁涉嫌诈骗帐号超过80万个，拦截下架涉嫌诈骗视频内容超过100万条。 同时，抖音安全中心与多地警方跨平台联动，落地打击网络诈骗团伙57个，抓获诈骗分子273人。
报告显示，抖音安全中心为了在不同用户场景中识别、拦截网络诈骗帐号、行为，建立了百亿级别样本量风控数据库，并基于该风控数据库，自主研发的智能反欺诈系统。
报告显示，抖音平台上每天在运行的反欺诈模型有上百个，风控策略超过8500个，能够主动拦截超过93%的欺诈行为。
对于网络诈骗，抖音安全中心基于“提前发现、事先拦截”原则，通过自研反欺诈模型、风控策略，对帐号、产品页进行治理。
例如，针对刷单诈骗、贷款诈骗等多类诈骗行为，在用户搜索相关关键词时，抖音上线搜索防诈温馨提示。报告显示，2021年1月至6月，抖音搜索防诈温馨提示展现量超过1177万次，其中，针对常见刷单诈骗的温馨提示展示量超过126万次。
此外，针对高发频发的致富类网络诈骗，2021年1月至6月，抖音安全中心专项打击治理中封禁违规帐号超过34万个，情感交友诈骗专项封禁账号近40万个。