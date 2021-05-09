轻芒杂志App暂停服务：将认真复盘整改

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:昨日，轻芒杂志官方公众号发布暂停服务公告称， 轻芒杂志 App 将要“暂别大家一段时间”。原因是团队在过去的运营工作中存在一些疏漏，接下来将认真复盘整改，吸取经验教训。

轻芒杂志表示，将为轻芒杂志 App 的已有用户提供订阅和笔记数据导出方案;付费购买“无敌猫罐头”的用户，轻芒杂志也会提供“合理的退款方式”。用户也可以选择不退款，将猫罐头“暂存”，公告中还提到团队在当时写了一个“跑路前退款”承诺，“虽然不是真的跑路，没想到还是派上了用场。”

以下为官方公告原文:

各位轻芒杂志的读者们:

很遗憾地告诉大家，轻芒杂志 App 将要暂别大家一段时间了。我们在过去的运营工作中存在一些疏漏，接下来，也会认真复盘整改，吸取经验教训。

轻芒杂志 App 里有很多我们的探索与尝试，也收获了很多志同道合的朋友的喜爱。谢谢你们!在轻芒杂志暂时不能继续服务大家的这段时间里，我们会继续创造不同的新产品来连接好内容和认真的阅读者，相信很快就可以和大家见面。如果你愿意，可以和我们分享，你最舍不得轻芒杂志 App 的什么地方——可以是一个功能、一个设计，或者是一个感受，这将对我们继续向前非常有帮助……也请大家在我们回来的时候一定多分享给朋友!

请放心，我们会为轻芒杂志 App 的已有用户提供订阅和笔记数据导出方案。同时，付费购买了无敌猫罐头的朋友，我们也会提供合理的退款方式。当然，你也可以选择不退款，将猫罐头暂存在我们这里，显然这样我们会更开心一些——我们当时写了一个「跑路前退款」的承诺，虽然不是真的跑路，没想到还是派上了用场。

扫码加入「轻芒读者群」，和我们保持联系。我们也将在近期通过读者群、轻芒杂志的公众号、即刻、微博和轻芒通讯告诉大家数据导出和退款的方式。

最后，再次抱歉给大家带来的不便，也很谢谢大家!

轻芒团队

2021年5月8日