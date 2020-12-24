三星Galaxy Buds Pro主要参数和价格已曝光，199美元起售，续航28小时

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:传闻三星将在1月14日的发布会公布下一代旗舰手机Galaxy S21系列，预计与这款手机一起推出的还有下一代无线蓝牙耳机Galaxy Buds Pro。不过现在网上已经出现了不少有关这款耳机的爆料消息，同时关键的价格也被曝光。

泄露的信息显示，Galaxy Buds Pro将会配备双扬声器，类似Galaxy Buds Plus，同时还会提供更强大的主动降噪功能，三星称其为“智能降噪”。该耳机还将有三种模式:对话模式、环境音模式以及主动降噪模式，

Galaxy Buds Pro有望提供其他功能，例如“查找我的耳机”，陀螺仪传感器，触摸控件，杜比全景声和具有四音量设置的环境模式。此外Galaxy Buds Pro还将具有空间音频和IPX7防水等级。

在续航方面，三星Galaxy Buds Pro预计一次充电可提供8小时的播放时间和4.5小时的通话时间，配合上充电盒，通话时间可以增加到15小时，播放时间可以增加到28小时。

（Galaxy Buds Live，图片来源三星手机中国官网）

至于价格，这款耳机的预期价格为199美元，是该系列中最贵的一款，此前该系列的两款耳机Galaxy Buds Plus和Galaxy Buds Live的价格分别为149美元和169美元。