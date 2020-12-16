域名注册商 GoDaddy 宣布以 3.2 亿美元收购支付公司 Poynt

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域名注册商 GoDaddy 宣布以 3.2 亿美元收购支付公司 Poynt

2020-12-16 20:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:ZDNet 报道，知名的域名注册GoDaddy 在周二表示，将以3.2 亿美元现金收购支付技术公司 Poynt，以支持其商务服务，在三年内满足业绩和雇佣条件的前提下，Poynt 将获得4500 万美元的额外补偿。

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图片来自 Poynt

据了解， Poynt 公司成立于2013 年，总部位于加州帕洛阿尔托市（Palo Alto），主要提供支付处理服务，包括非接触式店内终端以及在线和电话支付受理技术。

GoDaddy 首席执行官 Aman Bhutani 表示，此次收购将加速 GoDaddy 的发展，从而为客户提供一整套商务和支付服务，满足这一关键的客户需求，并专注于一个巨大的可解决的市场机会。目前有超过10 万家商户使用 Poynt 软件，其中蕴藏着160 亿美元的年业务量。

域名，互联网 网站

Bhutani 称：「我们已经建立了领先的电子商务功能，今天，小企业可以在自己的网站上，在主要的市场和最流行的社交网络上轻松销售，现在我们将帮助他们在各地取得成功」。

Poynt 的支付将被整合到 GoDaddy 的网络托管、营销和 Wordpress 服务中。Poynt 的首席执行官 Osama Bedier 将加入 GoDaddy 团队，并向 Bhutani 汇报，担任新成立的商务部门的负责人。

报道称，这笔交易似乎是 GoDaddy 努力完善其电子商务产品以加强与 Shopify 的竞争。

GoDaddy 是从事互联网域名注册及网站托管的上市公司。 截至2016 年1 月，据称 GoDaddy 管理的域名超过6100 万个，成为获得 ICANN 认证的全球最大注册商，服务逾1300 万客户，员工总数超过4000。

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