虎牙赢回域名huya.com.cn 此前被跳转至斗鱼直播

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虎牙赢回域名huya.com.cn 此前被跳转至斗鱼直播

2020-12-16 17:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:据广州互联网法院消息，广州虎牙信息科技有限公司（以下简称虎牙公司）是域名“huya.com”的权属人及经营者，虎牙公司发现刘某通过云木公司注册的域名“huya.com.cn”会跳转至其竞争对手斗鱼直播平台上。

虎牙公司认为，刘某注册及恶意使用域名“huya.com.cn”行为已侵害了其对域名“huya.com”所拥有的财产性权益，构成网络域名侵权。同时，刘某恶意利用被诉域名将本想访问虎牙直播平台的用户全部导入斗鱼直播平台，引起用户混淆，对“huya”“虎牙”的市场声誉和市场号召力造成不利影响，具有明显的恶意，构成不正当竞争。

此外，虎牙公司还认为，云木公司作为网络域名和解析服务商，在接到虎牙公司通知后，对案涉域名未作处理，故意帮助刘某一起侵权，导致侵权行为持续、侵权损害结果扩大，构成帮助侵权，应承担连带责任。

对此，虎牙请求法院判令，刘某注册的域名“huya.com.cn”转移给虎牙公司注册使用;云木公司、刘某共同赔偿虎牙公司侵权损害300万元并且承担连带责任;

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广州互联网法院认为，虎牙公司对域名“huya.com”、注册商标“huya”和“虎牙直播”及企业字号“虎牙”享有合法的民事权益。刘某于2005年5月3日注册了域名“huya.com.cn”，远远早于原告获得相关域名及商标的时间，没有注册的恶意。因此，要认定被告是否构成网络域名侵权或者不正当竞争，关键在于被告是否实施了被诉域名的跳转行为以及对该跳转行为的性质判断。

域名解析需要通过域名注册服务商提供的解析服务器（DNS）完成。在追踪域名的解析路径时，会指向域名解析服务商提供的服务器地址。本案在追踪网址www.huya.com.cn的解析路径时，解析服务器(DNS)的地址为云木公司，说明云木公司提供了解析服务，且该种解析服务不会因刘某转移注册服务商而自动停止。虽然云木公司抗辩相关解析服务是由案外人帝诗公司提供，与其无关，但解析服务器的选择仍属于其业务范畴，云木公司不能因其与案外人的合作关系而否认其应尽的相关域名解析义务。

对此，广州互联网法院判决:刘某在本判决生效之日起三十日内将域名“huya.com.cn”转移至虎牙公司，由虎牙公司注册使用;云木公司与刘某在本判决生效之日起五日内连带赔偿虎牙公司合理费用48980元;驳回原告虎牙公司其他诉讼请求。

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