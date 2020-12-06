消息称马斯克正计划搬家到德州 可避税数十亿美元

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:据外媒报道，知情人士透露，特斯拉CEO埃隆马斯克正计划从美国加州搬到德州，此举将有助于他避税数十亿美元。

原因是美国不同州之间对个人所得税征收税率也不同，其中加州的最高所得税税率为13.3%，而得州为零。根据马斯克2018年获得的薪酬方案，他可获得超过500亿美元的股票和12批奖励。这样一来，离开需要交税的加州，进入根本不收取所得税的得州，可以为他节省数十亿美元。

当然，马斯克计划搬家到德州或许还跟他的工作计划也有很大的关系。很明显可以发现，马斯克正不断加大在德州的投资。

此前，为了吸引特斯拉在当地建设新工厂，德州当地官员承诺给予该公司数千万美元的财产税减免。

注:图片来自YouTube博主Jeff Roberts视频截图

今年7月的时候，特斯拉宣布在美国德州奥斯汀建设下一个超级工厂，占地2100英亩（8.5平方公里），该工厂将主要用来生产其首款电动皮卡Cybertruck和Semi电动半挂卡车外。另外，有特斯拉计划加快步伐，希望年底在德州拥有一条 Model Y 车型的总装线。

除了特斯拉，马斯克旗下马斯克的太空探索公司SpaceX、隧道挖掘公司The Boring Company也在得州设有办事处。至于马斯克什么时候才会正式搬家到德州仍尚未可知。