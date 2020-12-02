App必要个人信息范围公布：短视频App使用无须个人信息

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App必要个人信息范围公布：短视频App使用无须个人信息

2020-12-02 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:近日，国家网信办发布了关于《常见类型移动互联网应用程序（App）必要个人信息范围》公开征求意见的通知。

通知称，近年来，移动互联网应用程序(App)得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了重要作用。同时，App超范围收集、强制收集用户个人信息普遍存在，用户拒绝同意就无法安装使用。

该征求意见稿，规定了地图导航、网络约车、即时通信等38类常见类型App必要个人信息范围。必要个人信息是指保障App基本功能正常运行所必须的个人信息，缺少该信息App无法提供基本功能服务。只要用户同意收集必要个人信息，App不得拒绝用户安装使用。

而网络直播类、在线影音类、短视频类App无须个人信息，即可使用基本功能服务。

APP 应用 互联网 社交

以下为具体收集信息范围:

1.地图导航类:

基本功能服务:定位和导航。

必要个人信息:位置信息。

2.网络约车类:

基本功能服务:预约汽车出行。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）乘车人出发地、到达地、位置信息、行踪轨迹。

3.即时通信类:

基本功能服务:提供文字、图片、语音、视频等即时通信服务。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）账号信息:账号、联系人账号列表。

4.网络社区类:

基本功能服务:博客、论坛、社区等话题讨论、信息分享和关注互动。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

5.网络支付类:

基本功能服务:收款人或付款人依托公共网络远程发起支付指令，由支付机构提供货币资金转移服务（如支付、提现、转账等）。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）付款人姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码、银行预留移动电话号码。

（3）收款人姓名、银行卡号码。

6.网上购物类:

基本功能服务:购买商品。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）收货人姓名、地址、联系电话。

（3）支付信息。

7.餐饮外卖类:

基本功能服务:购买餐饮。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）收货人姓名、地址、联系电话。

（3）支付信息。

8.快递物流类:

基本功能服务:包裹、印刷品等物品的快递寄收件。

必要个人信息:

（1）寄件人真实姓名、地址、联系电话。

（2）收件人姓名、地址、联系电话。

9.交通票务类:

基本功能服务:交通相关的票务服务及行程管理（如票务购买、改签、退票、行程管理等）。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）旅客姓名、证件类型和号码、旅客类型。旅客类型通常包括儿童、成人、学生等。

（3）旅客出发地、目的地、出发时间、车次/船次/航班号、席别/舱位等级、座位号(如有)。

（4）支付信息。

10.婚恋相亲类:

基本功能服务:婚恋相亲。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）婚恋相亲人的性别、年龄、婚姻状况。

11.求职招聘类:

基本功能服务:职位信息查询和求职简历投递。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）求职者提供的简历。

12.网络借贷类:

基本功能服务:通过互联网平台实现的个人消费贷款。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）借款人姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码。

13.房屋租售类:

基本功能服务:个人房源信息发布、房屋出租或买卖。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）房源基本信息:房屋地址、面积/户型、期望售价或租金。

14.二手车交易类:

基本功能服务:二手车买卖。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）购买方姓名、证件类型和号码。

（3）出售方姓名、证件类型和号码、车辆行驶证号、车辆识别号码。

15.问诊挂号类:

基本功能服务:在线问诊、挂号。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）患者姓名、证件类型和号码。

（3）患者预约挂号的医院、科室。

16.旅游服务类:

基本功能服务:旅游产品订购。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）出行人旅游目的地、旅游时间。

（3）出行人姓名、证件类型和号码。

17.酒店服务类:

基本功能服务:酒店预订。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）住宿人姓名、联系方式，入住、退房时间，入住酒店名称。

18.网络游戏类:

基本功能服务:通过网络提供游戏产品和服务。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

19.学习教育类:

基本功能服务:在线辅导、网络课堂等。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

20.本地生活类:

基本功能服务:家政维修、家居装修、二手闲置物品交易等日常生活服务。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

21.女性健康类:

基本功能服务:女性经期管理、备孕育儿、美容美体等健康管理服务。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）用于健康管理的历史信息。

22.用车服务类:

基本功能服务:共享单车、共享汽车、租赁汽车等服务。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）使用共享汽车、租赁汽车服务用户的证件类型和号码，驾驶证影印件。

23.投资理财类:

基本功能服务:股票、期货、基金、债券等相关投资理财服务。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）投资理财用户姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件。

（3）投资理财用户资金账户、银行卡号码。

24.手机银行类:

基本功能服务:通过手机等移动智能终端设备进行银行账户管理、信息查询、转账汇款等服务。

必要个人信息:

（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。

（2）用户姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码、银行预留移动电话号码。

（3）收款人姓名、银行卡号码。

25.邮箱云盘类:

基本功能服务:邮箱、云盘等。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

26.远程会议类:

基本功能服务:通过网络提供音频或视频会议。

必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。

27.网络直播类:

基本功能服务:向公众持续提供实时视频、音频、图文等形式信息服务。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

28.在线影音类:

基本功能服务:影视、音乐播放和下载。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

29.短视频类:

基本功能服务:不超过一定时长的视频搜索、播放。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

30.新闻资讯类:

基本功能服务:新闻资讯的浏览、搜索。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

31.运动健身类:

基本功能服务:运动记录、健身管理等服务。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

32.浏览器类:

基本功能服务:浏览互联网信息资源。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

33.输入法类:

基本功能服务:文字、符号等输入。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

34.安全管理类:

基本功能服务:查杀病毒、清理恶意插件、修复漏洞、清理优化、骚扰拦截、权限管理等。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

35.电子图书类:

基本功能服务:电子图书阅读。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

36.拍摄美化类:

基本功能服务:拍摄、美颜、滤镜等。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

37.应用商店类:

基本功能服务:App下载和管理。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

38.实用工具类:

基本功能服务:日历、天气、词典翻译、计算器、遥控器、手电筒、指南针、时钟闹钟、文件传输、文件管理、壁纸铃声、截图录屏、录音、协同办公等。

必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。

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