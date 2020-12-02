App必要个人信息范围公布：短视频App使用无须个人信息

职场人从不会在同事面前展露出完整的自己。“每一个人都想成为野兽，却因为内心的考量，活得束缚又艰难。”如果有哪一部剧、哪一句台词，可以形容当下职场年轻人的心境，那一定是这部《无法成为野兽的我们》。繁重的压力，残酷的现实与远去的梦想，让他们戴上了一副面具，藏住内心中的“野兽”。另一份“自己”，藏在手机里。电商平台的购物车藏着兴趣，视频网站的历史记录藏着梦想，短视频平台的智能推荐，藏着他们对生活的期许。