App必要个人信息范围公布：短视频App使用无须个人信息

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:近日，国家网信办发布了关于《常见类型移动互联网应用程序（App）必要个人信息范围》公开征求意见的通知。
通知称，近年来，移动互联网应用程序(App)得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了重要作用。同时，App超范围收集、强制收集用户个人信息普遍存在，用户拒绝同意就无法安装使用。
该征求意见稿，规定了地图导航、网络约车、即时通信等38类常见类型App必要个人信息范围。必要个人信息是指保障App基本功能正常运行所必须的个人信息，缺少该信息App无法提供基本功能服务。只要用户同意收集必要个人信息，App不得拒绝用户安装使用。
而网络直播类、在线影音类、短视频类App无须个人信息，即可使用基本功能服务。
以下为具体收集信息范围:
1.地图导航类:
基本功能服务:定位和导航。
必要个人信息:位置信息。
2.网络约车类:
基本功能服务:预约汽车出行。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）乘车人出发地、到达地、位置信息、行踪轨迹。
3.即时通信类:
基本功能服务:提供文字、图片、语音、视频等即时通信服务。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）账号信息:账号、联系人账号列表。
4.网络社区类:
基本功能服务:博客、论坛、社区等话题讨论、信息分享和关注互动。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
5.网络支付类:
基本功能服务:收款人或付款人依托公共网络远程发起支付指令，由支付机构提供货币资金转移服务（如支付、提现、转账等）。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）付款人姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码、银行预留移动电话号码。
（3）收款人姓名、银行卡号码。
6.网上购物类:
基本功能服务:购买商品。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）收货人姓名、地址、联系电话。
（3）支付信息。
7.餐饮外卖类:
基本功能服务:购买餐饮。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）收货人姓名、地址、联系电话。
（3）支付信息。
8.快递物流类:
基本功能服务:包裹、印刷品等物品的快递寄收件。
必要个人信息:
（1）寄件人真实姓名、地址、联系电话。
（2）收件人姓名、地址、联系电话。
9.交通票务类:
基本功能服务:交通相关的票务服务及行程管理（如票务购买、改签、退票、行程管理等）。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）旅客姓名、证件类型和号码、旅客类型。旅客类型通常包括儿童、成人、学生等。
（3）旅客出发地、目的地、出发时间、车次/船次/航班号、席别/舱位等级、座位号(如有)。
（4）支付信息。
10.婚恋相亲类:
基本功能服务:婚恋相亲。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）婚恋相亲人的性别、年龄、婚姻状况。
11.求职招聘类:
基本功能服务:职位信息查询和求职简历投递。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）求职者提供的简历。
12.网络借贷类:
基本功能服务:通过互联网平台实现的个人消费贷款。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）借款人姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码。
13.房屋租售类:
基本功能服务:个人房源信息发布、房屋出租或买卖。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）房源基本信息:房屋地址、面积/户型、期望售价或租金。
14.二手车交易类:
基本功能服务:二手车买卖。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）购买方姓名、证件类型和号码。
（3）出售方姓名、证件类型和号码、车辆行驶证号、车辆识别号码。
15.问诊挂号类:
基本功能服务:在线问诊、挂号。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）患者姓名、证件类型和号码。
（3）患者预约挂号的医院、科室。
16.旅游服务类:
基本功能服务:旅游产品订购。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）出行人旅游目的地、旅游时间。
（3）出行人姓名、证件类型和号码。
17.酒店服务类:
基本功能服务:酒店预订。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）住宿人姓名、联系方式，入住、退房时间，入住酒店名称。
18.网络游戏类:
基本功能服务:通过网络提供游戏产品和服务。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
19.学习教育类:
基本功能服务:在线辅导、网络课堂等。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
20.本地生活类:
基本功能服务:家政维修、家居装修、二手闲置物品交易等日常生活服务。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
21.女性健康类:
基本功能服务:女性经期管理、备孕育儿、美容美体等健康管理服务。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）用于健康管理的历史信息。
22.用车服务类:
基本功能服务:共享单车、共享汽车、租赁汽车等服务。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）使用共享汽车、租赁汽车服务用户的证件类型和号码，驾驶证影印件。
23.投资理财类:
基本功能服务:股票、期货、基金、债券等相关投资理财服务。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）投资理财用户姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件。
（3）投资理财用户资金账户、银行卡号码。
24.手机银行类:
基本功能服务:通过手机等移动智能终端设备进行银行账户管理、信息查询、转账汇款等服务。
必要个人信息:
（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息(App提供者提供多种选项，由用户选择其一)。
（2）用户姓名、证件类型和号码、证件有效期限、证件影印件、银行卡号码、银行预留移动电话号码。
（3）收款人姓名、银行卡号码。
25.邮箱云盘类:
基本功能服务:邮箱、云盘等。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
26.远程会议类:
基本功能服务:通过网络提供音频或视频会议。
必要个人信息:注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。
27.网络直播类:
基本功能服务:向公众持续提供实时视频、音频、图文等形式信息服务。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
28.在线影音类:
基本功能服务:影视、音乐播放和下载。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
29.短视频类:
基本功能服务:不超过一定时长的视频搜索、播放。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
30.新闻资讯类:
基本功能服务:新闻资讯的浏览、搜索。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
31.运动健身类:
基本功能服务:运动记录、健身管理等服务。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
32.浏览器类:
基本功能服务:浏览互联网信息资源。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
33.输入法类:
基本功能服务:文字、符号等输入。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
34.安全管理类:
基本功能服务:查杀病毒、清理恶意插件、修复漏洞、清理优化、骚扰拦截、权限管理等。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
35.电子图书类:
基本功能服务:电子图书阅读。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
36.拍摄美化类:
基本功能服务:拍摄、美颜、滤镜等。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
37.应用商店类:
基本功能服务:App下载和管理。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。
38.实用工具类:
基本功能服务:日历、天气、词典翻译、计算器、遥控器、手电筒、指南针、时钟闹钟、文件传输、文件管理、壁纸铃声、截图录屏、录音、协同办公等。
必要个人信息:无须个人信息，即可使用基本功能服务。