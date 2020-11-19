苹果宣布明年起将中小开发者佣金费率降低至15%

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苹果宣布明年起将中小开发者佣金费率降低至15%

2020-11-19 10:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:美国当地时间周三，作为一项针对小企业的新计划的一部分，苹果宣布将降低其应用程序商店的佣金率。

站长之家了解到，新的App Store小企业计划（App Store Small Business Program），将允许任何年收入低于100万美元的开发者从其所有应用中获得15%的折扣，这是苹果标准30%提成费用的一半，这适用于所有付费应用收入和应用内购买。

iTunes,appstore,苹果应用商店

该公司表示，“绝大多数”iOS应用程序开发人员应该能参与到该计划中，但苹果拒绝透露其2800多万注册应用程序开发商符合条件的比例有多少。苹果也没有具体说明其应用商店的收入中有多少会受到佣金减少的影响。

据CNBC报道，App Store在2019年为苹果公司创造了约500亿美元的收入，是苹果公司除iPhone之外最关键的业务之一，也是库克所称的苹果公司未来业务的数字服务战略的支柱。

另外，根据分析公司Sensor Tower的数据，估计有98%的开发者有资格获得15%的折扣，但这些开发者去年只创造了App Store总收入的5%。

新的小企业计划将于2021年1月1日生效，开发商可按照要求申请该项目。苹果公司表示将在12月份公布更详细的流程和其他资格要求，以及截止日期的信息。

目前，苹果已经阐明了该计划的一些规则，比如将从明年1月开始，查看2020年开发商的收益情况，以确定是否符合条件。

另外，新开发者也可以马上获得加入这一削减佣金计划资格。对于那些在2021年之后收益超过100万美元门槛的开发者，则将自动从该计划中剔除，并接受上交30%收入分成规定。

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