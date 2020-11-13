蘑菇街在海南成立新公司，经营范围含互联网直播服务

缘起于西方的脱口秀，在中国已经成为了当代青年群体最易接受和传播的语言喜剧形式。各种脱口秀节目、脱口秀演员，甚至节目中出现的梗，开始频繁地登上微博热搜，为商业媒体和娱乐媒体创造了无数10w+选题。直播带货同样是近几年开始兴起的一种营销方式，已经成为了这个双十一期间寸土必争的高地，各个电商品牌都开始在直播带货上发力，力求玩出新意、玩出效果。而脱口秀，恰恰能为已经审美疲劳的直播带货插上想象力的翅膀。脱口秀的