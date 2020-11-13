蘑菇街在海南成立新公司，经营范围含互联网直播服务

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蘑菇街在海南成立新公司，经营范围含互联网直播服务

2020-11-13 13:48 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，海南蘑菇街科技有限公司日前成立，注册资本1000万元，法定代表人为蘑菇街CEO陈琪，由杭州卷瓜网络有限公司（蘑菇街关联企业）全资持股。该公司经营范围包括互联网直播服务，网络文化经营;进出口代理;离岸贸易经营，互联网销售;服装服饰批发;服装服饰零售等业务。

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