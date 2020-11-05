摩拜单车在汕头成立新公司，注册资本100万

近日有英国媒体报道称，当地的无印良品、宜家等品牌陆续推出了家具出租服务。8 月，在线营销信息平台SEMrush发布的最新数据显示， 2020 年 7 月英国共有 48250 条与家具出租相关的搜索，是今年 4 月的两倍，其中， 40 岁以下的年轻群体是租家具的“主力军”。家具领域只是冰山一角，在服饰、电子产品等更广泛的快消品领域，都掀起了一股租赁风暴。零售业分析咨询公司“零售业反思”创始人安德鲁·巴斯分析称，新冠疫情让不少人陷入