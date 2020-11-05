摩拜单车在汕头成立新公司，注册资本100万

企查查APP显示，11月3日，汕头汉骑科技有限公司成立，法定代表人为李洋，美团王兴为实际控制人，注册资本100万元人民币，经营范围包含:企业管理咨询，物流信息咨询，电子商务信息咨询;电子商务服务;物业管理;货运代理等，由北京摩拜科技有限公司100%控股。
企查查APP显示，11月3日，汕头汉骑科技有限公司成立，法定代表人为李洋，美团王兴为实际控制人，注册资本100万元人民币，经营范围包含:企业管理咨询，物流信息咨询，电子商务信息咨询;电子商务服务;物业管理;货运代理等，由北京摩拜科技有限公司100%控股。
据企查查信息显示，近日，广州摩拜科技有限公司发生工商变更，原法定代表人、董事胡玮炜退出，由李洋接任，夏一平退出监事，由高杰接任。
滴滴青桔单车90天季卡原价75元，活动限时2折特惠：仅需13.9元。填写注册绑定的手机号，自动充值到账，可登录滴滴出行APP/青桔APP/青桔小程序查看到账情况并使用骑行服务。充值成功后即刻生效
企查查APP显示，10月22日，摩拜创始人胡玮炜退出广州摩拜科技有限公司法定代表人、董事，由李洋接任。广州摩拜科技有限公司成立于2016年，注册资本500万元人民币，企查查股权穿透图显示，该公
东北的冬天有多冷，想必南方的朋友肯定感受不到。不过，南方的朋友肯定也都知道，东北冬天喝啤酒，要喝冰镇的，因为常温的要比冰镇的还冰。不过即使当前还没有完全进入冬天，东北地区的人民就
【TechWeb】10月26日消息，根据天眼查公开信息显示，近日，广州摩拜科技有限公司发生工商变更，胡玮炜退出法定代表人、董事、经理，由李洋接任；夏一平退出监事，由高杰接任。资料显示，广州摩拜科技有限公司成立于2016年12月，注册资本500万人民币，经营范围含动漫及衍生产品设计服务、模型设计服务、自行车出租服务等。广州摩拜科技有限公司由北京摩拜科技有限公司100%控股，后者的最大股东为王兴，持股比例为95%。
DoNews10月15日消息（记者 翟继茹）15日，美团电单车联合武汉市交通发展战略研究院大数据团队联合发布《2020年共享电单车出行观察报告》数据显示，41%以上的共享电单车用户日均出行超过2次，平均骑行时速10.9公里，与共享单车等城市慢行交通出行方式互为补充。据介绍，此报告以2019年11月至2020年7月间昆明、长沙、银川三座城市的出行大数据为蓝本。在三座样本城市，用户平均单次骑行15分钟，行程2.5公里；骑行时速约10.9公里；随?
近日有英国媒体报道称，当地的无印良品、宜家等品牌陆续推出了家具出租服务。8 月，在线营销信息平台SEMrush发布的最新数据显示， 2020 年 7 月英国共有 48250 条与家具出租相关的搜索，是今年 4 月的两倍，其中， 40 岁以下的年轻群体是租家具的“主力军”。家具领域只是冰山一角，在服饰、电子产品等更广泛的快消品领域，都掀起了一股租赁风暴。零售业分析咨询公司“零售业反思”创始人安德鲁·巴斯分析称，新冠疫情让不少人陷入
今日，哈啰出行宣布，与新疆乌鲁木齐、阿克苏、阿勒泰、昌吉、克拉玛依等多地同时达成合作，哈啰单车、助力车等业务将正式进驻。至此，哈啰单车和助力车均已完成全国超 400 城的规模覆盖。
11月4日消息，日前，四川省阿坝藏族羌族自治州小金县宅垄镇小学的学生们迎来了崭新的篮球场。据悉，这个新球场是由美团单车联合中国交通报社共同捐赠，由3500多条美团单车和电单车轮胎回收改造而成。美团交通政府事务部负责人孙可青表示：“此次捐赠宅垄镇小学的塑胶球场，源于美团单车于今年世界环境日发起的共享单车变球场公益项目，是今年落地的第四个场地。美团单车通过回收改造2000多条废旧单车和电单车的轮胎，?
近日，浙江省金华市的一个生产车间工作人员在接受采访时表示，平均每过一分钟，就有一辆电单车下线。目前，公司家用电动车和共享电单车的产能比例为7:3。
随着天气气温的下降，不少北方地区开始降雪降雨，民众对于出行的选择也会更加慎重，比如共享单车就因为天气原因被使用的比较少，因此近日哈尔滨市发布通知，共享单车将全部回收入库，预计本月 25 日，全市街面上共享单车全部回收完毕。
10月14日消息，日前，由武汉市交通发展战略研究院大数据团队与美团电单车联合撰写的全国首份共享电单车行业大数据报告《2020年共享电单车出行观察报告》（以下简称《观察报告》）正式发布，报告显示，41%以上的共享电单车用户日均出行超过2次，平均骑行时速10.9公里，与共享单车等城市慢行交通出行方式互为补充。据悉，《观察报告》依据的出行大数据来自2019年11月至2020年7月间昆明、长沙、银川三座城市。在三座样本?
10月10日消息，2020 年国庆中秋8天长假结束，8天长假里，在黄埔区 144 平方公里的运营区域内，数百名新乘客通过 WeRide Go APP和高德打车首次体验了文远知行的 Robotaxi及其出行服务。据介绍，从早上八点 到晚上十点无间断的运营服务中，文远知行 Robotaxi 的单车每日平均订单量达 17.9 单，每单平均服务时长为 22 分钟，每单平均服务里程为 6.9 公里。广州黄埔区人口达111万，占地面积为485 平方公里，文远知行 Robot
10月28日消息，根据天眼查公开信息显示，近日，秦皇岛团骑科技有限公司成立，法定代表人为李洋，注册资本20万人民币。同时，资料显示，秦皇岛团骑科技有限公司经营范围包含物联网技术开发、技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；教学专用设备、日用品、电子产品、自行车及零配件、电动自行车的销售；电动自行车的维修等。根据股东信息显示，秦皇岛团骑科技有限公司由摩拜（北京）
DoNews10月26日消息（记者 程梦玲）据界面报道，从知情人士获悉，在刚过去的10月23日，青桔单车全天总订单量达到2300万。而美团和哈啰当天订单总量分别为1700万单和1900万单。针对上述单量数据，青桔单车方面不予置评，哈啰出行则予以否认。据青桔骑行服务号微信公号显示，23日当天，青桔单车在国内大部分城市骑行免费。此外，美团当日也在小部分城市推行了免费骑电单车的活动。据《财经》报道，今年4月份，青桔融资超过10亿美元。
国庆和中秋双节合体带来的 8 天小长假，激发了消费活力。据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算，八天长假期间，全国共接待国内游客6. 37 亿人次，按可比口径同比恢复79.0%。这些客流仿佛准备开闸的“消费热潮”，涌向哪些行业被大家期待。
11月4日消息，据天眼查公开显示，11月3日，汕头汉骑科技有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人为李洋。资料显示，汕头汉骑科技有限公司经营范围包括企业管理咨询，物流信息咨询，电子商务信息咨询；电子商务服务；物业管理；货运代理；供应链管理；共享自行车服务等。另外，股权方面，信息显示，该公司由北京摩拜科技有限公司100%持股。
10 月 1 日消息，北京交通公众号发布信息， 9 月 30 日下午，北京市交通委员会紧急约谈青桔单车运营企业，责令其于 10 月底前将违规投放青桔单车运出北京。
【TechWeb】10月1日消息，北京交通公众号发布信息，9月30日下午，北京市交通委员会紧急约谈青桔单车运营企业，责令其于10月底前将违规投放青桔单车运出北京。北京交通称，今年以来，青桔单车就因为车辆报备率低、数据接入质量不良等问题多次被监管部门约谈和处罚。在此前的约谈中，青桔单车承诺在8月底前将车辆报备率提升至90%，而根据本市监管与服务平台的显示，青桔的报备率持续下降，最低报备率仅为21%。青桔单车法定代表人在?
近日，长沙一靠山小区，每到傍晚开始传出“我摔倒了，快把我扶起来吧”的女童求助声，让居民瘆得慌。附近居民表示，该声音一天到晚在那里喊，对附近居民休息产生了巨大的影响。
11月1日12点，辛有志如期出现在快手直播间。为了这场直播，他罕见地在直播前为即将带货的产品出具了系列种草视频，在直播开始，他则表示:这场直播..
不可否认苹果AirPods带火了“真无线蓝牙耳机”，凭借着硬实力及软件上的优势，AirPods在这个领域也几乎无敌般的存在，销量上更是超过总市场的一半..
英雄无暮年，天龙不散场，《天龙八部手游》全新天外江湖版本二期于今日( 11 月 5 日)如期上线!焕然一新的天龙江湖，自然不能少了海量福利，老友重..
■ 内容提要中国工商银行(以下简称：工行)珠海软件研发中心在信息化建设的过程中，已累计采购十余台迪普科技高端负载均衡设备，是工行国产负载均衡..
近期， 2020 全国政法智能化建设创新案例及论文征集活动评选结果揭晓，迪普科技慧眼安全检测平台被评为智慧警务十大创新产品之一!慧眼安全检测平台..
众所周知，周六福珠宝是我国一线珠宝品牌，目前在全国拥有3500家加盟店，一流的品质和一流的服务得到了广大消费者的信赖，市场份额逐步扩大，销售..
Twitter公司美国当地时间周三表示，他们已经永久关闭了几个谎称与美联社有关的账户，原因是这些账户发布了未经证实的美国大选结果。根据网上流传的..
随着城市化进程的逐步加快，城市交通道路、车辆和交通流量快速增加，城市路网系统变得愈发复杂，交通管理要求也越来越高。政府及交通管理部门面临..
2020 双十一即将到来，受疫情影响，直播带货、“战线拉长”成为今年“双十一”的独特之处， 10 月底即开始的购物节在 11 月 1 日的第一波活动已经..
联想集团（HKSE:992）(ADR:LNVGY)公布截至2020年9月30日的20/21财年第二财季业绩。从数据来看，联想本季成绩不可不谓之亮眼——单季营业额首次突破..
蚂蚁集团A和H股暂缓上市后，也是引起了不小的波动，目前还不清楚它会何时归来。随着上述消息的发酵，11月4日，A股与蚂蚁相关的概念股全线齐跌，美..
今天，联想宣布拯救者电竞手机Pro至尊透明版开启预约，售价5999元（16GB+512GB），双11当天正式发售。和标准版不同，联想拯救者电竞手机Pro至尊透..
这次，美国超微公司（AMD）同意以350亿美元的全股票交易收购竞争对手芯片制造商赛灵思（XLNX）。XLNX股东每XLNX股将获得约1.72股AMD普通股。目前的..
为了将安全性和合规性分析引入给开发人员，IBM已将其代码风险分析器功能添加到其IBM Cloud Continuous Delivery服务中。IBM将代码风险分析器描述为..
数字孪生是什么？顾名思义，是指针对物理世界中的物体，通过数字化的手段来构建一个数字世界中一模一样的的实体，藉此来实现对物理实体的了解、分..
10 月 16 日晚，一场以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题的金融知识入乡村活动在同安区洪塘镇的龙西社区火热开展。本次活动由市地方金融监督管理局..
创业板指交易所主板市场以外的另一个证券市场，其主要目的是为新兴公司提供集资途径，助其发展和扩展业务。在创业板市场上市的公司大多从事高科技..
英雄联盟官方在最近发布了关于S10排位赛的相关问题答疑，回答了关于S10赛季排位奖励结算等问题，下面就来为大家详细的介绍一下。..
"提升消费者与品牌数据的安全性，是赢得广告主信任的基础。但层层加密的数据又该如何被运用到营销中，更好地提升营销回报？"在上周刚落幕的金投赏..
2020 年 11 月 2 日，中国(北京)国际军警反恐应急装备博览会在北京·中国国际展览中心盛大开幕，本次展会为期 3 天，共吸引了全国 400 余家军警装..