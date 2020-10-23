特斯拉召回部分进口电动汽车 涉及Model S、Model X

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特斯拉召回部分进口电动汽车 涉及Model S、Model X

2020-10-23 14:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息:据国家市场监督管理总局消息，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车

（一）召回生产日期在2013年9月17日至2017年8月16日期间的部分进口Model S、Model X车辆，共计29193辆。 

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。 

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右前悬架后连杆，以消除安全隐患。 

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（二）召回生产日期在2013年9月17日至2018年1月15日期间的部分进口Model S车辆，共计19249辆。 

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，可能会发生后悬架上连杆变形，继续使用车辆时该部件会进一步弱化，极端情况下可能发生断裂，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。 

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右后悬架上连杆，以消除安全隐患。 

特斯拉称，上述召回中需要同时召回更换前悬架后连杆及后悬架上连杆的车辆为18608辆，仅需召回更换前悬架后连杆的为10585辆，仅需召回更换后悬架上连杆的为641辆。

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