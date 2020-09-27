中移动加速服务数字化布局：将办事处搬上了支付宝

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息：9 月 27 日，中国移动与蚂蚁集团联合宣布，将全面升级合作。双方共同推出的数字会员产品 “双V会员”，也将首次互通中国移动、支付宝及阿里生态服务场景，全面升级用户权益。这是双方自 2018 年开启合作后的一大重要进展。

据了解，双V会员 2018 年 12 月正式上线，是移动用户在支付宝端的专属电子会员卡，“双V”用户可享受到一系列生活服务独家权益，目前这一产品已带来累计会员数近 5000 万。

根据双方最新的合作内容，新升级的“双V会员”权益服务范围将从支付宝拓展至阿里巴巴生态，覆盖衣食住行多场景，天猫超市、饿了么、优酷等阿里巴巴生态伙伴，中移动旗下品牌咪咕音乐等将悉数参与，另外，权益范围还涵盖星巴克、哈根达斯等第三方品牌，为用户提供更多选择。同时，双V会员还为会员提供流量、话费及5G终端购机券等通信权益。

此外，升级后的产品打通了天猫，双V会员可提前享受5G购机等独家权益。据统计，付费会员每月仅需1. 99 元，即可享受最低价值4 60 元的权益。

蚂蚁集团CEO胡晓明表示，蚂蚁集团与中国移动集团将继续保持深度战略合作，将双V会员作为双方用户服务的链接器，从资源整合、运营能力、渠道推广等方面秉持“共建共营”理念，持续打造独特的联合会员模式。