互联网医疗纳入医保！相关企业上半年新增6.3万家，同比增长153%

企查查数据显示，目前我国共有25. 5 万家互联网医疗相关企业，近十年相关企业年注册量呈几何式增长， 2019 年新注册量达到5.4万家，同比增长42%。今年上半年，由于疫情期间无接触诊疗和智能化陪护成为刚需，全国共新增企业6.3万家，同比大增153%。
企查查数据显示，目前我国共有25. 5 万家互联网医疗相关企业，近十年相关企业年注册量呈几何式增长， 2019 年新注册量达到5.4万家，同比增长42%。今年上半年，由于疫情期间无接触诊疗和智能化陪护成为刚需，全国共新增企业6.3万家，同比大增153%。
8月24日消息，日前，拉勾网对外发布《互联网人如厕报告》，数据显示，57%的互联网人表示，在公司如厕总会遇到排队。报告指出，86%的互联网人把厕所当做回归自我的最后净土。60%的人在厕所隔间刷票圈，32%的人买买买，35%的人会在如厕时发呆，还有18%的人，在厕所隔间里哭过。并且，51%的人会在如厕时工作。同时，作为互联网人如厕中的一朵奇葩，32%的设计会选择结伴如厕。33%的互联网人会把如厕作为一种解压方式，如厕
如果不是腾讯微博的一纸公告，没有多少人会想起，这个曾经拥有过 3 亿用户、与新浪微博一较高下的产品，还活着。
一个城市整体环境的形成，就和一个人性格的形成是一样的，会受到诸多因素的影响。历史的滚滚洪流，我们无法窥见其全貌，但站在侧面的“惊鸿一瞥”，或许也能让我们多多少少了解到，这个城市为什么成为了现在这个样子!
聊聊我认识的那些通过互联网赚到钱，甚至实现财富自由的人。总体来说，通过互联网，有很多人都可以赚到不少钱。而根据收入的多少，大概可以分成这三类：
不同类型的站，思路应该是不同的，竞价词库只是一部分思路，要分析你的获客模型。很多时候，明明你这样得到一个单子，为啥不深挖?
【136家电子烟及互联网企业被约谈】据媒体报道，国家烟草专卖局获悉，自 7 月 10 日，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局联合开展电子烟市场专项检查行动以来，全国共删除电子烟短视频、自媒体电子烟销售链接 23052 条，敦促企业或个人关闭及撤回电子烟销售及广告链接 4995 条、虚假违法电子烟广告 260 条。
9月11日消息，近日拉勾联合街电发布《互联网社畜研究报告之续命大法》，揭开了当代社畜“续命”之谜，78%的互联网社畜每天都存在崩溃瞬间，随时需要续命。数据显示，在职场，有81%的男性社畜表示只有续命大法，才能让自己维持正常工作。相较于只有66%的女性社畜需要续命，职场男儿看来更脆弱。75%以上的社畜表示，随着入职年限的增加，对续命的需求也随之增加，用大约三年的时光就能见证血条消失，这时候就得赶紧回城?
2016 年一名来自英国德文郡的父亲，在社交平台 Twitter 上发了个贴，表示自己患有自闭症的儿子从 1 岁开始就只用同一个杯子喝水，然而杯子在一次意外中丢失了，厂商也已经停止了这款杯子的生产，结果儿子拒绝喝水并因此送进了医院。
百度CEO李彦宏曾表示，传统PC互联网商业模式在移动互联网时代面临挑战，用户数量不决定一切，不重视对移动互联网商业模式的探索，就像开着豪车酒驾，很刺激但也很危险。因此，在移动互联网时代按摩店要尽早考虑商业模式。 如今市场上的按摩店，均是依靠传统的线下经营逐步积累，要进行“互联网+”转型，形成线上线下结合的新经营模式，他们还缺乏经验 、技术、以及平台。但借助互联网的发展，将通过分享、活动参与带动更多的人聚?
腾讯深入产业互联网的思路方法：孵化、合作、培训、投资，基于腾讯云启产业生态平台，摸索和重塑产业互联网时代的生产关系。同腾讯合作持续一年后，飞虎互动拿到了投资。
中秋节就快到了，又到了互联网大厂晒月饼礼盒的环节，这甚至已经演变成了一场关于颜值、文化、创意的月饼大赛。值得注意的是，曾经因为没有月饼礼盒而受到群嘲的新浪今年终于扬眉吐气了一回，发放了李子柒定制款月饼礼盒。
如今找工作，考虑公司的因素主要包括薪水、公司实力、交通等，但你想过“能快速方便上厕所”这个因素吗?
“在互联网医院方面，医院专心做核心医疗业务，而我们做‘辅助医疗’内容，比如利用京东健康技术优势赋能医院，提升医院整体管理水平、科研能力；利用京东健康药品供应链优势，解决患者用药最后一公里问题；利用京东平台丰富的商品供应能力，帮助医院提升收入水平，实现共赢。”在首届中国互联网医院大会上，京东健康智慧医疗总经理王东媛如是说。8 月 22 日~ 23 日，以“融合聚力，共赢未来”为主题、由中国研究型医院学会互联网?
我发现了一件特别有趣的事情：如果一家本来不做游戏的互联网巨头，决定要做游戏了，那么它往往会派一个外行去主管游戏业务;这个高级外行又会领导一大批中级外行。所谓“外行”的意思就是：没做过游戏业务;没怎么玩过游戏(至少不是资深玩家);对游戏缺乏激情和认同感。虽然下面做事的人不乏内行(大部分是从成名游戏公司那里重金挖来的)，但是在外行的领导之下，这些人无法充分发挥作用。
数日前，腾讯一线爆出，去年百度闪电离职的 5 名高管中，已经有 2 名加入了字节跳动。至此，字节跳动内部不知不觉集结起一大批“百度系”人才，包括今日头条现任CEO朱文佳、字节跳动算法负责人杨震原等等。
10 年来中国互联网风起云涌，电商、外卖、O2O、网约车、共享经济、新零售……，一代又一代互联网新产业新物种层出不穷，波澜壮阔的烧钱大战此起彼伏，影响深远。尤其近年来，线上零售渗透率增速放缓，流量红利殆尽，线下零售遭遇寒流，关店潮骤起。随后阿里快速布局社区生鲜、无人零售等线上线下融合的全新商业形态，全面数字化人、货、场，新零售烧钱的大幕就此拉开。零售新物种风起云涌，跨界超市、餐饮、生鲜、便利店、无人店、
现阶段，快节奏的生活方式促使大众在婚恋交友上亦追求高品质、高效率的婚恋交友模式。而传统婚恋交友模式以线下相亲或熟人介绍为主，时间与空间上具有一定限制，同时用户信息传递不顺畅，难以为用户精准匹配合适对象。而互联网婚恋交友平台的诞生，能够帮助用户解决这一问题。互联网婚恋交友指用户借助互联网婚恋平台与其他异性用户进行沟通与了解，进而发展成为恋爱、婚姻关系，最终找到适合自己婚姻伴侣的交友行为。互联网婚恋交
近日，长三角铁路普速旅客列车互联网订餐服务在南京上线，运行初期，中国铁路上海局集团有限公司9 趟普速列车被纳入互联网订餐服务范围。据悉，旅客可通过铁路 12306 官网订餐平台、12306 App 等方式订餐，可预订所乘列车餐车供应餐食，也可预订沿途供餐站点供应的社会品牌餐食。铁路站车服务人员将通过订单小票信息、订餐手机号码核验旅客身份送餐。铁路部门向社会餐饮企业开放铁路互联网订餐平台
此前在动车、高铁上实行的订餐服务现在在部分的普快列车上也可以使用了，从9月10日开始，包括南京站在内的国内 6 个省会城市的部分普快列车也可以实现互联网订餐。
躺赚就是你躺着，什么都不用做，每天就能收到钱赚到钱。可是真的有这么好的事情吗?
近日，汽车之家联合中国汽车技术研究中心有限公司发布了《 2020 年新能源汽车消费者满意度调研报告》。小鹏汽车G3 凭借综合满意度77. 63 分，一举..
HCK哈士奇复古家用单门冰箱颇具英伦复古风，圆润的弧度边角让它一下子脱离刻板无聊的窠臼，颇具艺术感。一体成型工艺打造的无缝机身，流线型设计让..
今日，天猫宣布联合易居推出 “天猫好房”，并共同发布 “不动产交易协作机制”(ETC)。未来，天猫好房将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把 3D..
今天下午，荣耀手表ES正式发布。该产品采用1. 64 英寸AMOLED方形屏幕，2.28mm超窄边框，屏占比达70%，提供200+个性表盘。..
苹果在 2020 年秋季发布会上正式公布了第四代iPad Air，它的外形看起来像是 11 英寸的iPad Pro，拥有银灰粉蓝绿五种外壳颜色可供选择。采用的业..
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）Adobe开始在App Store接受Adobe Illustrator iPad版本的预定。iPad版Illustrator在去年的Adobe MAX上公开，和已..
饿了么宣布与网商银行共同推出400万的贷款利息补贴，补贴力度超过去年双十一。参与活动的平台商家，申请网商贷可享最低达7折的利率优惠。此外，饿..
近年来，随着社会老龄化数据逐渐上升，慢性病增长速度明显加快，越来越多的人面临着亚健康问题。这些问题的凸显，引爆了巨大的医疗健康潜在需求，..
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在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。..
事实上，苹果已经开始调整旗下产品的售后了，这也包含国内用户，当然不是他们良心，这是刺激你去购买付费服务呢。苹果悄然更新了Apple Care+的保修..
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深色系的空间容易营造出高级、简约的氛围，一位80后屋主小江就尤其偏爱深色，但是考虑到孩子天真好奇的天性，又希望增加一些活泼的元素，平衡大人..
原神pc版本在最近已经开始测试了，在其中人气最高的角色非刻晴莫属了，而且在卖初始号的闲鱼上刻晴的价格也只高不低，那么为什么刻晴人气这么高呢..
今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大..
如果，你要买一件大件的家具，对方不提供送装服务，你必须自己去物流点提货并搬上楼……你会下单吗？如果，你要买一台热水器，对方不提供安装服务..