互联网医疗纳入医保！相关企业上半年新增6.3万家，同比增长153%

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互联网医疗纳入医保！相关企业上半年新增6.3万家，同比增长153%

2020-09-16 14:04 · 稿源：站长之家

企查查数据显示，目前我国共有25. 5 万家互联网医疗相关企业，近十年相关企业年注册量呈几何式增长， 2019 年新注册量达到5.4万家，同比增长42%。今年上半年，由于疫情期间无接触诊疗和智能化陪护成为刚需，全国共新增企业6.3万家，同比大增153%。

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