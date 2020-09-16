互联网医疗纳入医保！相关企业上半年新增6.3万家，同比增长153%

8月24日消息，日前，拉勾网对外发布《互联网人如厕报告》，数据显示，57%的互联网人表示，在公司如厕总会遇到排队。报告指出，86%的互联网人把厕所当做回归自我的最后净土。60%的人在厕所隔间刷票圈，32%的人买买买，35%的人会在如厕时发呆，还有18%的人，在厕所隔间里哭过。并且，51%的人会在如厕时工作。同时，作为互联网人如厕中的一朵奇葩，32%的设计会选择结伴如厕。33%的互联网人会把如厕作为一种解压方式，如厕