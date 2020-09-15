苹果回应iPhone12恐缺席9月发布会：敬请期待

苹果今年的旗舰手机iPhone12的爆料消息越来越多，也被认为可靠性更强，其中有关高端版本iPhone12Pro的也陆续被曝光。知名爆料人 Jon Prosser 在 Twitter 上 宣称 自己拿到了一段 iPhone 12 Pro Max 的真机上手视频，曝光了 iPhone 12 Pro 的更多细节信息。