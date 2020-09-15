苹果回应iPhone12恐缺席9月发布会：敬请期待

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苹果回应iPhone12恐缺席9月发布会：敬请期待

2020-09-15 13:46 · 稿源：站长之家

据第一财经消息，今日，针对“ 9 月 15 日苹果发布会无iPhone12”的报道，苹果方面回应称，敬请期待。此前，分析师郭明錤表示，预计苹果在 9 月 15 日的新品发布会上不会有新iPhone发布。

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