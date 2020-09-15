苹果回应iPhone12恐缺席9月发布会：敬请期待

据第一财经消息，今日，针对“ 9 月 15 日苹果发布会无iPhone12”的报道，苹果方面回应称，敬请期待。此前，分析师郭明錤表示，预计苹果在 9 月 15 日的新品发布会上不会有新iPhone发布。
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据第一财经消息，今日，针对“ 9 月 15 日苹果发布会无iPhone12”的报道，苹果方面回应称，敬请期待。此前，分析师郭明錤表示，预计苹果在 9 月 15 日的新品发布会上不会有新iPhone发布。
今年的iPhone12系列手机作为苹果第一款5G手机，受到了很多用户的关注，在这次苹果一共推出了四款不同的型号，对于购买的用户来说哪一款最值得购买，这里我们来为大家分析最值得买的iPhone12版本介绍。
苹果iPhone12系列手机支持双卡吗，能不能双卡双待使用呢，相信在国内的用户都是比较关心iPhone12能否支持双卡，这里我们来看下双卡的具体情况，想要选购iPhone12的用户可以了解下。
今年苹果iPhone12已经基本确定会推出4款型号，分别是5.4 英寸和 6.1 英寸的 iPhone 12、12Max，以及6.1 英寸和 6.7 英寸的12Pro、12Pro Max，在这四款iPhone12手机中，哪一款最值得我们购买呢，以下我们来看下具体的购买推荐。
苹果的iPhone12系列手机将在10月份开始大规模发售，这也是苹果第一款5G手机，因此很多用户都打算在今年购买iPhone12，替换掉自己的就手机，那么iPhone12是首发购买还是等双十一呢，这里我们来给大家分析下最适合购买的时间段。
苹果iPhone12系列手机确定将支持5G模式，因此有很多用户打算在今年更换iPhone12手机，那么这款手机会在什么时候发售上市呢，这里我们来了解下iPhone12手机的具体发售上市时间。
2020苹果秋季发布会已经确定在北京时间9月16日凌晨1点举行，传闻这次发布会将公布iPhone12、iPad Air4、iPad8、Apple Watch6等几款硬件产品以及软件服务，其中iPhone12最受到关注。
苹果今年的旗舰手机iPhone12的爆料消息越来越多，也被认为可靠性更强，其中有关高端版本iPhone12Pro的也陆续被曝光。知名爆料人 Jon Prosser 在 Twitter 上 宣称 自己拿到了一段 iPhone 12 Pro Max 的真机上手视频，曝光了 iPhone 12 Pro 的更多细节信息。
距离 9 月越来越近，iPhone12 系列的相关信息也是频频曝光。今天，以色列果粉社区HaAppelistim曝光了一组iPhone12 系列的机模，包含5. 4 英寸、6. 1 英寸和6. 7 英寸尺寸的三款产品。
近日，有外媒在社交平台曝光了苹果iphone12 系列手机的售价，据曝光图显示，iphone12 全系机型取消了64G版本，而改为128G起步，售价从从 699 美元(约 4835 元)起到最高 1399 美元(约 9678 元)。具体机型包括了：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。
苹果在2020年秋季发布会上公布的iPhone12系列里，有两款机型成为很多用户关注的焦点，一款是6.1英寸的iPhone12Max，另一款也是6.1英寸的iPhone12Pro，两款机型有哪些不同之处，具体的区别和性能差距如何呢，我们来一起看下吧。
距离苹果公司的iPhone12系列发布时间一个多月，不少媒体曝光了iPhone12系列的相关信息。就在近日海外有网友发现了iPhone12的户外宣传海报，在海报中可以看到iPhone12Pro的摄像头依然采用了三摄方案，同时还出现了新的配色。
【iPhone 12s疑曝光】据国外爆料人的最新消息称，iPhone12 系列发售后，仅iPhone 11 Pro系列下架，苹果将保留iPhone XR、iPhone XR、iPhone11 三大老款机型，时间直到明年一季度。
苹果即将发布的新旗舰iPhone12系列手机的相关爆料消息越来越多，最近的一则消息显示，iPhone12系列的价格被曝光，最低的版本iPhone12（128GB）售价仅为699美元，这样的价格甚至比去年iPhone11还便宜，不少网友表示这回库克太良心了。
苹果在今年推出的iPhone12系列手机，有多个型号版本，其中5.4英寸的iPhone12和6.1英寸的iPhone12Pro要怎么选择呢，iPhone12哪一款最值得大家来购买，这里我们来分析下今年iPhone12比较推荐购买的型号。
苹果将在本年度秋季时间段推出自家首款5G版的iPhone手机iPhone12系列型号机型，iPhone12系列手机被爆出将不再配置耳机跟充电器，如果你需要充电器需要自己另外购买，不过这还是小意思，根据iPhone12爆出的内部零件显示，无线充电器才是重点。iPhone12或取消充电器，这时候无线充电器正是很多iPhone12所需的，或将引领全新的无线充时代！1、Nank南卡无线充电宝POW2价位：169综合得分：98分（满分100）Nank南卡充电宝POW2被称为无线?
苹果公司即将在北京时间9月16日凌晨举行2020年秋季发布会，虽然外界猜测这次发布会不一定有iPhone12系列手机，但很多用户对这场发布会还是十分的期待，尤其是iPhone12的价格、续航能力等比较期待。
美国政府对微信和Tiktok的禁令同时也引发了不少美国科技企业的不满，担心自家的业务也会受到牵连，于是包括苹果公司在内的多家美国公司呼吁特朗普政府终结此前签署的行政命令。
据 MacRumors消息，从最新 Apple Music Android 测试版代码中发现的内容，此前传出的 “Apple One” 苹果捆绑订阅服务实际存在，有望在近期亮相。这些代码内容似乎证实了彭博社之前的报道，该报道称苹果计划在今年 10 月与新 iPhone 一同推出一系列捆绑订阅套餐。以下是Apple One服务怎么开通的详细介绍。
2020年苹果秋季发布会将在北京时间凌晨1点举行，不过这次发布会的重点产品是iPad Air4、Apple Watch6等产品，很多用户关注的iPhone12将不会出现在这次发布会。
2020苹果秋季发布会确定在9月16日凌晨1点举行，今年秋季发布会上最重要的产品就是iPhone12，因为这是苹果第一款支持5G模式的手机，将成为很多人换机的一个理由。在国内很多人对于苹果12手机能否支持双卡双待十分关注，这里我们来看下具体的介绍。
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