百度地图15周年 智能语音用户数已突破4亿

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:百度地图 15 周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾“新一代人工智能地图”的成长历程。

李莹透露，百度地图智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、注册开发者数量达 190 万，用户日均发送 1200 亿次位置请求。

依托AI技术，百度地图推出了语音定制功能、智能定位功能等等智能化服务，并在新冠疫情等重大事件中彰显了独特的社会价值。

以下是百度地图十五周年李莹的内部信全文：

各位亲爱的百度地图同学，大家好：

今年是百度地图上线的第十五个年头，“新一代人工智能地图”已成为国民信赖的权威出行平台。

十五年来，我们始终秉持“科技让出行更简单”的品牌使命，不断刻画真实世界，持续满足着用户真实、准确、时效和交互的需求。语音、图像、自然语言处理、深度学习、知识图谱、AR等一系列的AI技术落地百度地图，我们持续打磨产品能力，提升国民出行体验，同时还带动了旅游、物流、交通等产业智能化升级。在全面推动国民经济和社会发展新旧动能转换的过程中，百度地图始终承担着重任。

回首过往，我们是互联网地图引领者、免费导航开创者，时至当下，百度地图依然引领着人工智能地图的标准及发展。

十五年创新不止：以技术信仰打造产品体验新高度

我们已达成了众多业界第一：全球POI超1. 5 亿、智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、80%数据采集环节AI化、日均 1200 亿次位置请求、 190 万注册开发者……同时，我们还突破性地创造了多个亮眼功能：全球首个地图语音定制功能、国内唯一服务覆盖全球的国际化地图、业内首个智能定位功能、业内最大全景图片库等等。

十五年肩负重任：重大事件在场彰显社会价值

2020 年的新冠疫情是对百度地图十五年能力积累的一次大考，我们展示出了强大的战斗力和凝聚力。疫情爆发时，我们以最快速度上线了迁徙大数据平台、疫情小区专题地图、发热门诊地图等十余项功能。尤其是时空大数据为疫情防控提供重要参考，让人们持续刷新对百度地图的价值认知。在疫情最严峻的时期，几乎所有百度地图的同学都参与到抗疫项目中，单日加班人数最多的一天达 312 人，从除夕开始不间断奋战，为疫情防控贡献了地图的力量，感谢同学们!

十五年砥砺前行：AI地图加速产业升级和社会发展

面向未来，我们站在国家“新基建”的新潮头，地图大数据已成为不可或缺的数字底座。作为中国最大的智能化位置服务平台，我们要积极拥抱变化，通过产业赋能和生态供给，为我们的生态合作伙伴提供智能化转型的新角度和新契机。这也是百度地图的挑战和责任。

文明更迭，地图不仅是地理位置的记录，更是每个时代推动人类进步的关键角色，从航海地图、羊皮纸地图、纸质地图、电子地图，再到如今的“人工智能地图”，百度地图始终保持着旺盛的进化生命力。

在这里，我要感谢十五年来为百度地图的事业孜孜追求、默默奉献的每一位地图人。正是因为有了你们，世上才不再有幽深曲折的坎坷，不再有四顾无路的茫然，让每一位用户都能在百度地图上看到清晰而坚定的路线，通往心中最完美的未来。地图人走过的每一步都算数，我们既是当代生活的指路人，更是未来生活的引领者。

今天，我们一同庆祝百度地图十五岁的生日，以工匠精神共赴远大前程，见证中国未来更加波澜壮阔的变化和发展。